/Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं ये 5 सामग्री, भोलेनाथ प्रसन्न होकर पीड़ाओं का करेंगे अंत!

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाने का है. इस पवित्र महीने में श्रद्धापूर्ण मन से शिव की उपासना की जाती है और कुछ भक्त शिव जी के निमित्त व्रत का संकल्प भी करते हैं. सावन के महीने में शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है. वहीं, सावन से कुछ दिन पहले अगर घर में 5 चीजें लेकर आएं, तब भी भगवान प्रसन्न होकर भक्ति जीवन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं. इस साल यानी साल 2026 में सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है. इस महीने का समापन 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा तिथि पर हो जाएगा.
सावन के आने से पहले घर की साफ-सफाई तो करें हीं, इसे साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी घर ले आए जिससे वातावरण सकारात्मक हो सके और घर की समृद्धि बढ़ सके. धार्मिक मान्यताओं के वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं तो शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं, आइए जानें.
नंदी महाराज भगवान शिव को अति प्रिय हैं. नंदी महाराज शिव जी के अनन्य भक्त और उनके वाहन हैं. सावन से पहले अगर चांदी से बने नंदी महाराज को घर ले आएं और शिवलिंग की तरफ मुखकर किए हुए स्थापित करें तो ऐसा करना अति शुभ हो सकता है. घर में सकारात्मकता उर्जा बढ़ेगी और जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति जल्दी-जल्दी हो सकेगी.
भगवान शिव को रुद्राक्ष अति प्रिय है. ऐसे में सावन से पहले घर में रुद्राक्ष जरूर लाएं. हालांकि कितने मुखी रुद्राक्ष को घर में रखना है या उसकी पूजा करनी है इस बारे में अपने ज्योतिषाचार्य से जरूर सलाह ले लें. सावन में महीने में रुद्राक्ष की पूजा करना धार्मिक मान्याओं में अति शुभ और सकारात्मक फलदायी माना गया है. रुद्राक्ष की पूजा करने से जीवन की बाधाओं का अंत हो सकता है.
तांबे का कलश
तांबे का कलश पूजा-पाठ में उपयोग किया जाता है. इसी तरह से सावन आने से पहले तांबे का लोटा या कलश घर ले आएं. ताकि सावन में शिवलिंग पर उसी कलश से जल चढ़ा सकें. घर में तांबे का कलश होना समृद्धि को बढ़ाता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पारद शिवलिंग अति पवित्र होता है और जिस भी घर में सावन से पहले इस शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, इस घर के लोगों से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं. सावन से पहले घर में पारद शिवलिंग को स्थापित कर नियमित रूप से अभिषेक करें. घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी.
सावन शुरू होने से पहले बेलपत्र का पौधा जरूर घर लाएं. भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र को वैसे तो उनकी पूजा में चढ़ाने का विधान है लेकिन जब इसके पौधे को घर लाकर लगाते हैं तो इससे जीवनभर शिव जी की कृपा प्राप्त होती है. घर का वातावरण सकारात्मक रहता है और शिव जी प्रसन्न होकर सभी दुखों का नाश करते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)