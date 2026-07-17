/Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं ये 5 सामग्री, भोलेनाथ प्रसन्न होकर पीड़ाओं का करेंगे अंत!

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाने का है. इस पवित्र महीने में श्रद्धापूर्ण मन से शिव की उपासना की जाती है और कुछ भक्त शिव जी के निमित्त व्रत का संकल्प भी करते हैं. सावन के महीने में शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है. वहीं, सावन से कुछ दिन पहले अगर घर में 5 चीजें लेकर आएं, तब भी भगवान प्रसन्न होकर भक्ति जीवन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं. इस साल यानी साल 2026 में सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है. इस महीने का समापन 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा तिथि पर हो जाएगा.