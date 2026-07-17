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Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं ये 5 सामग्री, भोलेनाथ प्रसन्न होकर पीड़ाओं का करेंगे अंत!

Sawan 2026: मान्यताओं के अनुसार सावन के आने से पहले घर में कुछ ऐसी सामग्रियों को लाकर रख लेना चाहिए जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर जीवन की परेशानियों का अंत कर दें और भाग्य का साथ प्राप्त हो.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 17, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:25 PM IST
Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं ये 5 सामग्री, भोलेनाथ प्रसन्न होकर पीड़ाओं का करेंगे अंत!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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