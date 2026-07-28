/Sawan 2026: सावन में इन सामग्रियों का दान करना जीवन में लाएगा शांति, नौकरी और व्यापार में तेजी से होगी तरक्की!

Sawan Daan: हिंदू धर्म में सावन के महीने को अति पावन माना जाता है जो भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है. शिव भक्त इस महीने में व्रत रखते हैं और शिवजी की पूजा करते हैं. इस माह में नियमित रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करवाने का विधान है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन मास में दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष सामग्रियों का दान करने से कुंडली से ग्रह दोष दूर होता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है. आइए इस लेख में विस्तार से दानें कि सावन माह में किन-किन वस्तुओं का दान करें ताकि शिव जी भी प्रसन्न हो जाएं और एक साथ कई ग्रहों का दोष भी दूर हो सकता है.
सावन के महीने में अगर जरूरतमंदों में चावल का दान करें तो यह अति शुभ सिद्ध हो सकता है. इस दान से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो सकती है. जिससे मानसिक तनाव, अनिद्रा या निर्णय लेने में आ रहीं दिक्कतें दूर होने लगेंगी. चीनी या सफेद वस्त्रों का दान करना भी अति शुभ फलदायी हो सकता है. इस दान से मन शांत रहेगा.
भगवान शिव की पूजा करते समय या शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए शिव जी को काले तिल मिले जल तो चढ़ाएं ही लेकिन अगर सावन में इन्हीं काले तिल का दान करें तो एक साथ राहु, केतु और शनि ग्रह से जुड़े दोषों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है. नकारात्मकता का नाश होगा और काम बनने लगेंगे.
धर्म ग्रंथों के अनुसार शनि देव और भगवान शिव के बीच गुरु शिष्य का संबंध है. ऐसे में अगर शनि से जुड़ी सामग्रियां जैसे- काले तिल, काली उड़द, छाता, कंबल या नमक का दान करें तो एक साथ शिव जी और शनि देव दोनों की कृपा प्राप्त होगी. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी.
सावन हरियाली का महीना है और अगर इस माह में साबुत मूंग, हरी सब्जियां और हरे फलों का दान करें तो बुध ग्रह मजबूत होगा. ज्योतिष के अनुसार इन सामग्रियों का दान करने से पढ़ाई, नौकरी और व्यापार में सफलता के रास्ते खुल सकते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)