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Sawan 2026: सावन में इन सामग्रियों का दान करना जीवन में लाएगा शांति, नौकरी और व्यापार में तेजी से होगी तरक्की!

Sawan 2026 Upay: सावन में किन सामग्रियों का दान करने से जीवन शांति आ सकती है और नौकरी व व्यापार में तेजी से तरक्की हो सकती है? आइए इस लेख में इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 28, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:15 PM IST
Sawan 2026: सावन में इन सामग्रियों का दान करना जीवन में लाएगा शांति, नौकरी और व्यापार में तेजी से होगी तरक्की!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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