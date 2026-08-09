/Sawan 2026: अशांत ग्रह बिगाड़ रहे हैं काम? सावन के दूसरे सोमवार को इन 5 सामग्री से करें शिवलिंग का अभिषेक, नवग्रह होंगे शांत

Second Sawan Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार के दिन अगर 5 सामग्रियों से शिवलिंग पर अभिषेक करें तो कुंडली के सभी नवग्रह शांत होते हैं. इस बार सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को है. सावन का दूसरा सोमवार इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन सोम प्रदोष व्रत का भी संयोग हो रहा है. शास्त्रों के अनुसार सावन के दूसरे सोमवार को सुबह जल्दी उठें, स्नानादि करें और साफ कपड़े धारण करें. इसके बाद व्रत का संकल्प लें और 5 सामग्री से शिवलिंग पर अभिषेक करें ताकि सभी नवग्रह को शांत किया जा सके.
सावन के दूसरे सोमवार यानी 10 अगस्त 2026 को शिव जी की पूजा का करने का शुभ मुहूर्त सुबह 05.47 से लेकर सुबह 07.27 बजे तक रहने वाला है. वहीं एक और मुहूर्त सुबह 09.07 बजे से लेकर सुबह 10.47 तक होगा.
सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल से अभिषेक करें. शिव पूजन का यह सबसे सरल और प्रसिद्ध विधि है. शुद्ध जल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से जीवन में शांति, समृद्धि आती है. कुंडली में सभी नवग्रह शांत होते हैं.
कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब या कमजोर है तो सावन सोमवार के दिन शुद्ध दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें. ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और भावनाएं संतुलित रहती हैं.
गुरु और शुक्र की स्थिति कमजोर हो तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर शुद्ध शहद से अभिषेक करें. मान्यताओं के अनुसार ऐसे करने से वाणी में मधुरता, संबंधों में सौहार्द व सकारात्मकता आती है. दांपत्य जीवन से परेशानियों का अंत होता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले तिल को शिव जी के ऊपर सावन सोमवार के दिन अर्पित करने से शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों व छाया ग्रह राहु-केतु के कारण काम में आ रहीं बाधाओं का अंत होता है. जीवन पटरी पर आती है.
सावन सोमवार पर शिवलिंग का अभिषेक गन्ने के रस से करना अति शुभ फलदायी माना जाता है. ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. इसके साथ ही सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)