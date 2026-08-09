/Sawan 2026: अशांत ग्रह बिगाड़ रहे हैं काम? सावन के दूसरे सोमवार को इन 5 सामग्री से करें शिवलिंग का अभिषेक, नवग्रह होंगे शांत

Second Sawan Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार के दिन अगर 5 सामग्रियों से शिवलिंग पर अभिषेक करें तो कुंडली के सभी नवग्रह शांत होते हैं. इस बार सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को है. सावन का दूसरा सोमवार इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन सोम प्रदोष व्रत का भी संयोग हो रहा है. शास्त्रों के अनुसार सावन के दूसरे सोमवार को सुबह जल्दी उठें, स्नानादि करें और साफ कपड़े धारण करें. इसके बाद व्रत का संकल्प लें और 5 सामग्री से शिवलिंग पर अभिषेक करें ताकि सभी नवग्रह को शांत किया जा सके.