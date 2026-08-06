/Sawan 2026: सावन में कैसे की जाती है लड्डू गोपाल की सेवा? जानें किन बातों का रखा जाता है ध्यान

Laddu Gopal Seva in Sawan: सनातन धर्म में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के रूप में पूजने की परंपरा है. गोपाल जी को जिस भी घर में रखा जाता है उन्हें घर के सदस्यों में से एक मान लिया जाता है. गोपाल जी की सेवा घर के बच्चे की तरह ही की जाती है. सावन माह में लड्डू गोपाल की सेवा करने को लेकर कुछ नियम है जिसका पालन करना जरूरी है. फिलहाल सावन का महीना चल रहा है तो आइए जान लें सावन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें.
सावन 30 जुलाई से शुरू हो चुका है और 28 अगस्त तक यह महीना चलेगा. वैसे तो सावन का महीना शिव जी को समर्पित है लेकिन सावन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा का भी विशेष विधान है. इससे जुड़े कुछ नियमों का ध्यान रखा चाहिए.
सावन में हर दिन सुबह के समय लड्डू गोपाल को स्नान कराएं. इस माह में गंगाजल, दही, घी, शहद, कच्चे दूध और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान कराएं. ऐसा करना अति शुभ होता है. सावन में बारिश होता है ऐसे में लड्डू गोपाल के स्नान के जल में चंदन या गुलाब का इत्र डाल सकते हैं. स्नान के बाद हरे रंग के सूती वस्त्र पहनाएं.
अब लड्डू गोपाल की पूजा करें और तुलसी दल डालकर गोपाल जी को भोग चढ़ाएं. सावन के सोमवार या एकादशी तिथि पर तुलसी पत्ता न तोड़े बल्कि एक पहले ही तोड़कर रख लें. लड्डू गोपाल को सावन महीने में माखन-मिश्री अर्पित करें. गोपाल जी को ताजे दूध की मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं. भोग लगाकर थोड़ी देर रखें और फिर भक्तों में प्रसाद बांटें.
सावन में नमी होने के कारण सामान जल्दी गंदे हो जाते हैं. लड्डू गोपाल के सिहांसन, वस्त्रों आदि को साफ करते रहें. बर्तनों की नियमित सफाई करें. अब रात के समय लोरी गाकर या शांत मन से कान्हा जी को सुलाएं. जब कान्हा जी को सुला दें तो घर में शोर न मचाएं. ऐसा करने से घर का महौल सकारात्मक बना रहेगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)