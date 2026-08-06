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Sawan 2026: सावन में कैसे की जाती है लड्डू गोपाल की सेवा? जानें किन बातों का रखा जाता है ध्यान

Sawan Month Laddu Gopal Care: सावन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा करने का विशेष महत्व है. इस माह में गोपाल जी की सेवा करने के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 06, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:42 PM IST
Sawan 2026: सावन में कैसे की जाती है लड्डू गोपाल की सेवा? जानें किन बातों का रखा जाता है ध्यान
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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