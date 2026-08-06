/Sawan 2026: सावन में कैसे की जाती है लड्डू गोपाल की सेवा? जानें किन बातों का रखा जाता है ध्यान

Laddu Gopal Seva in Sawan: सनातन धर्म में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के रूप में पूजने की परंपरा है. गोपाल जी को जिस भी घर में रखा जाता है उन्हें घर के सदस्यों में से एक मान लिया जाता है. गोपाल जी की सेवा घर के बच्चे की तरह ही की जाती है. सावन माह में लड्डू गोपाल की सेवा करने को लेकर कुछ नियम है जिसका पालन करना जरूरी है. फिलहाल सावन का महीना चल रहा है तो आइए जान लें सावन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें.