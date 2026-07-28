/Sawan 2026: सावन का व्रत कौन लोग नहीं रख सकते हैं, क्या हैं इससे जुड़े जरूरी नियम?

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला है. सावन माह का सोमवार व्रत 3 अगस्त, 10, 17 और 24 अगस्त को रखा जाएगा. वैसे तो भक्त भगवान भोलेनाथ के निमित्त सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं लेकिन क्या अगर किसी परिस्थिति में व्रत न रख पाएं तो भी भोलेनाथ नाराज नहीं होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि भोलेनाथ भक्त के श्रद्धा भाव और असीम भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं.
सावन माह जल्दी ही शुरू होने वाला है ऐसे में आइए इस लेख में जानें कि सावन के सोमवार का व्रत किन लोगों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए. साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर व्रत न रख पाएं तो क्या करें.
गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर पोषण और पानी की जरूरत पड़ती है. ऐसे में उन्हें व्रत रखने की मनाही होती है. हालांकि, ऐसा लगता है कि व्रत रखना ही है तो समय-समय पर फलाहार जरूर करें. अपने डॉक्टर की सलाह लें और सात्विक भोजन समय-समय पर करते रहें.
अगर कोई व्यक्ति कमजोर है या डायबिटीज, हृदय, किडनी जैसी बीमारी से जूझ रहा है तो ऐसा व्यक्ति व्रत रखे ये जरूरी नहीं है. ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए है. अगर व्रत रखना ही है तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें ताकि व्रत रखने को लेकर सावधानी बरती जा सके.
छोटे बच्चे अगर देखा देखी में व्रत रखने की जिद्द कर रहे हों तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि बच्चों के शरीर बढ़ रहे होते हैं ऐसे में बच्चों को लंबे समय तक भूखा रखना ठीक नहीं होगा. अगर बच्चे व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें समय-समय पर फलाहार कराते रहें, दूध या अन्य पौष्टिक सात्विक भोजन करवाते रहें. इसके साथ ही शिव जी की उपासना भी करें.
वैसे तो बुजुर्ग उम्र बढ़ने के साथ ही पूजा-पाठ में अपने आपको लीन कर लेते हैं और व्रत और दान करने में रुचि रखते हैं. लेकिन इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्ग दवाओं का सेवन भी करते हैं और समय-समय पर उन्हें भोजन करने की जरूरत होती है. ऐसे में बुजुर्गों को व्रत न रखने की सलाह दी जाती है. कमजोरी, चक्कर या किसी अन्य तरह की परेशानी से बचने के लिए बुजुर्गों को उपवास रखने की मनाही होती है.
सावन के सोमवार को व्रत रखने का विधान है. लेकिन अगर कोई व्रत न रख पाए तो भी उसे शिव जी की कृपा प्राप्त हो सकती है. भगवान शिव भक्त की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे में अगर व्रत न रख पाएं तो सच्चे मन से शिव जी की पूजा करें और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें. मंत्रों का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)