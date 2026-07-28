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Sawan 2026: सावन का व्रत कौन लोग नहीं रख सकते हैं, क्या हैं इससे जुड़े जरूरी नियम?

Sawan Ke Niyam 2026: सावन में सोमवार का व्रत रखने का विधान है. लेकिन हर कोई व्रत नहीं रख सकता है. कुछ लोगों को सावन सोमवार के व्रत को रखने की मनाही होती है. आइए जानें कौन लोग व्रत न रखें और व्रत न रख पाएं तो क्या करें?

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 28, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:41 PM IST
Sawan 2026: सावन का व्रत कौन लोग नहीं रख सकते हैं, क्या हैं इससे जुड़े जरूरी नियम?
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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