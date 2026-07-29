/Sawan 2026: सावन के पहले दिन बन रहे कौन से शुभ योग, क्या है शिव पूजन और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त और विधि? जानें

सावन के पहले दिन शिव जी की पूजा करने का उत्तम समय सुबह 05:28 बजे से लेकर सुबह 06:21 बजे तक होगा. इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 01:26 बजे से लेकर दोपहर 02:27 बजे तक होगा. विजय मुहूर्त शाम 04:28 बजे से लेकर शाम के 05:29 बजे तक होगा और रात 09:32 बजे से लेकर रात 09:50 बजे तक गोधूलि मुहूर्त होगा. सावन के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:11 बजे से लेकर सुबह 05:46 बजे तक होगा. सावन के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर तांबें या पीतल के लोटे से जलाभिषेक करना अति शुभ माना जाता है. इस समय पूजा-उपासना करने से सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. कार्यों की सिद्ध होती है और सुख बढ़ता है.