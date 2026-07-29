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Sawan 2026: सावन के पहले दिन बन रहे कौन से शुभ योग, क्या है शिव पूजन और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त और विधि? जानें

Sawan 2026 First Day: सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस लेख में जानेंगे कि इस माह में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त क्या है. कौन से शुभ योग बनेंगे और शुभ मुहूर्त क्या बन रहे हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 29, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:53 AM IST
Sawan 2026: सावन के पहले दिन बन रहे कौन से शुभ योग, क्या है शिव पूजन और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त और विधि? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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