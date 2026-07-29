/Sawan 2026: सावन के पहले दिन बन रहे कौन से शुभ योग, क्या है शिव पूजन और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त और विधि? जानें

Sawan 2026 First Day: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है जो इस साल 30 जुलाई 2026, गुरुवार दिन से शुरू हो रहा है. इस साल अति शुभ योग में सावन का महीना शुरू हो रहा है साथ ही अति शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं. सावन के पहले दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग व श्रवण नक्षत्र का भी शुभ संयोग बनने वाला है. ऐसे में सावन माह के पहले दिन शुभ मुहूर्त और शुभ योग में शिव भक्त की उपासना करें तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है.
धार्मिक मान्यताएं हैं कि सावन माह में शिव जी की पूजा शुभ मुहूर्त और नियम अनुसार करें तो शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं. साथ ही पूजा का पूरा फल मिलता है. वहीं शिवलिंग पर सच्चे मन से जलाभिषेक करने से जीवन में सुख-शांति बढ़ती है और घर की खुशहाली बनी रहती है. आइए जानें सावन के पहले दिन का शुभ मुहूर्त, योग और शिव पूजन व जलाभिषेक की विधि क्या है.
सावन के पहले दिन शिव जी की पूजा करने का उत्तम समय सुबह 05:28 बजे से लेकर सुबह 06:21 बजे तक होगा. इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 01:26 बजे से लेकर दोपहर 02:27 बजे तक होगा. विजय मुहूर्त शाम 04:28 बजे से लेकर शाम के 05:29 बजे तक होगा और रात 09:32 बजे से लेकर रात 09:50 बजे तक गोधूलि मुहूर्त होगा. सावन के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:11 बजे से लेकर सुबह 05:46 बजे तक होगा. सावन के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर तांबें या पीतल के लोटे से जलाभिषेक करना अति शुभ माना जाता है. इस समय पूजा-उपासना करने से सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. कार्यों की सिद्ध होती है और सुख बढ़ता है.
30 जुलाई को सावन के पहले दिन अति शुभ योग बन रहे हैं. रात 08 बजकर 35 मिनट तक इस दिन उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का कारक आयुष्मान योग होगा और फिर घर में सुख-शांति और खुशहाली का कारक सौभाग्य योग बनेगा. सावन के पहले दिन श्रवण नक्षत्र होगा.
ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर साफ कपड़े पहनें.
अब भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन पूजा का संकल्प करें.
शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं.दूध, दही, शहद और गंगाजल भी चढ़ाएं.
अभिषेक करते समय मंत्र जाप करते रहें.
शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ाएं.
भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं और इस बात का ध्यान रखें कि पत्ते साफ हों. कटे-फटे न हों.
भोलेनाथ को चंदन और अक्षत अर्पित करें.
धूप और दीप जलाएं और शिव जी की आरती करें.
शिव जी के सामने अपनी मनोकामनाओं को बताएं और पूजा को संपन्न कर लें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)