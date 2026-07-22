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Sawan 2026: महादेव को अति प्रिय हैं ये फूल, सावन में चढ़ाकर पूरी करें हर मनोकामना

Sawan Tips: इस साल 30 जुलाई 2026 से सावन शुरू होने वाला है. इस माह में शिव जी की विशेष उपासना की जाती है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि शिव जी को कौन से फूल प्रिय हैं जिन्हें शिव जी को अर्पित करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 22, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:36 PM IST
Sawan 2026: महादेव को अति प्रिय हैं ये फूल, सावन में चढ़ाकर पूरी करें हर मनोकामना

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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