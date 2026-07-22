/Sawan 2026: महादेव को अति प्रिय हैं ये फूल, सावन में चढ़ाकर पूरी करें हर मनोकामना

सावन का महीना शिव की भक्ति में डूब जाने का महीना है. इस महीने में शिव जी की उपासना करने से जीवन की बाधाओं का अंत हो सकता है. इस पूरे महीने शिव मंदिरों में भक्तों का तातां लगा रहता है. जलाभिषेक, रुद्राभिषेक से लेकर बेलपत्र, धतूरा, भांग व फूलों को अर्पित करने का विधान है. ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए विस्तार से जानें कि भगवान शिव के प्रिय फूल कौन से हैं जिन्हें सावन के महीने में चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है.