/Sawan 2026: महादेव को अति प्रिय हैं ये फूल, सावन में चढ़ाकर पूरी करें हर मनोकामना

सावन का महीना शिव की भक्ति में डूब जाने का महीना है. इस महीने में शिव जी की उपासना करने से जीवन की बाधाओं का अंत हो सकता है. इस पूरे महीने शिव मंदिरों में भक्तों का तातां लगा रहता है. जलाभिषेक, रुद्राभिषेक से लेकर बेलपत्र, धतूरा, भांग व फूलों को अर्पित करने का विधान है. ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए विस्तार से जानें कि भगवान शिव के प्रिय फूल कौन से हैं जिन्हें सावन के महीने में चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को कुछ फूल विशेष रूप से शिव जी को अति प्रिय हैं. जिन्हें शिव जी को अर्पित करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. ऐसा करने से सावन में की गई शिव जी की पूजा को पूर्ण माना जाता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग के फूल प्रिय है. जैसे- आक का फूल, कनेर का सफेद फूल, चमेली, धतूरे का फूल, जूही और बेला के फूल. सावन के महीने में शिव जी की पूजा करें और सच्चे मन से अभिषेक कर फूल चढ़ाएं. ऐसा करने से शिव अति प्रसन्न होते हैं. शमी के पत्ते से लेकर बेलपत्र और धतूरा भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं. इस बात का ध्यान रखें कि ताजे और सुगंधित फूल ही शिवलिंग पर चढ़ाएं. ऐसा करना अति उत्तम होता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केतकी का फूल शिव जी को चढ़ाना वर्जित है. पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल शापित हैं जिन्हें श्राप मिला है कि शिव जी को ये फूल चढ़ने से शिव जी क्रोधित हो जाते हैं. पूजा में मुरझाए, टूटे हुए, बासी, गिरे हुए फूल न चढ़ाएं.
ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता.
भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें. जैसे शिव जी की पूजा में सामग्रियों से अधिक भक्त की सच्ची श्रद्धा का महत्व है. शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर भी उनकी कृपा पाई जा सकती है. पूजा में स्वच्छता, संयम और श्रद्धा का ध्यान रखें. ध्यान दें पूजा में कोई भी सामग्री जो पानी से साफ हो सकता है उसे साफ कर लें.
(डिस्क्लेम- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)