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Rudrabhishek: कैसे करें रुद्राभिषेक, क्या है इसकी विधि सही नियम और मंत्र? सावन आने से पहले जान लें

Rudrabhishek Vidhi Niyam and Mantra: सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाने के विशेष विधान है. सावन आने से पहले आइए जानें रुद्राभिषेक की विधि, सही नियम और मंत्र.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 23, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:02 PM IST
Rudrabhishek: कैसे करें रुद्राभिषेक, क्या है इसकी विधि सही नियम और मंत्र? सावन आने से पहले जान लें

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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