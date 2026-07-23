/Rudrabhishek: कैसे करें रुद्राभिषेक, क्या है इसकी विधि सही नियम और मंत्र? सावन आने से पहले जान लें

Rudrabhishek in Sawan 2026: भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है. कुछ लोग ज्योतिषीय सलाह पर शुभ मुहूर्त में रुद्राभिषेक करवाते हैं ताकि उनके जीवन से संकटों का नाश हो सके. रुद्राभिषेक का शब्दिक अर्थ है रुद्र यानी महादेव का अभिषेक करना. हिंदू धर्म में रुद्राभिषेक को अति महत्वपूर्ण माना गया है लेकिन महादेव को समर्पित सावन माह में रुद्राभिषेक की महिमा कहीं अधिक बढ़ जाती है. मान्यताएं हैं कि रुद्राभिषेक करवाने से कुंडली में कोई दोष या पाप नहीं रह जाता है और जीवन में सुख का संचार होता है.
सावन मास में रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति अपने निजी जीवन से जुड़े दुखों से छुटकारा पाता है. रुद्राभिषेक में 108 पवित्र द्रव्यों से शिवलिंग का भव्य अभिषेक करने का विधान है. धार्मिक मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा जीवन पर बनी रहती है. आइए रुद्राभिषेक के जरूरी नियम और पूजा विधि जानें.
सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई करें. इसके बाद भगवान गणेश की उपासना के साथ पूजा शुरू करें. जलाभिषेक के लिए पहले ही सभी सामग्री को एकत्र कर लें. इसके अलावा बड़े-बड़े पात्रों में जल भी एकत्र करके रख लें. जल में में नारियल, पंचरत्न, सिक्के, अक्षत, सुपारी, रोली, चंदन, लाल धागा डाल दें. अब एक कलश या लोटा लें और उस पर स्वास्तिक और मंगल कलश का चिह्न बनाएं. उसी लोटे से शिवलिंग पर अभिषेक करते जाएं. जल से अभिषेक करने से पहले शिवलिंग पर क्रमशः दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें. इसके बाद गंगाजल, पंचामृत, चंदन, तिल से अभिषेक करें. इसके बाद धान, शमी के पत्ते, हल्दी, कुमकुम, बेलपत्र, आंकड़े, कमल के फूल से अभिषेक करें.
रुद्राभिषेक करने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल का माहौल शांत और सात्विक बनाए रखें. मन को शांत रखें और एकाग्रता से शिव जी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर अभिषक करते जाएं. ध्यान रखें कि रुद्राभिषेक जितनी भी देर हो शिवलिंग पर अभिषेक करते रहें. जब रुद्राभिषेक हो जाए तो गरीब या जरूरतमंदों में दान करें.
"ॐ नम: शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शंकराय च मयस्कराय च नम: शिवाय च शिवतराय च ॥
ईशानः सर्वविद्यानामीश्व रः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवोमे अस्तु सदाशिवोय् ॥
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
अघोरेभ्योथघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररुपेभ्यः॥
वामदेवाय नमो ज्येष्ठारय नमः श्रेष्ठारय नमो
रुद्राय नमः कालाय नम: कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः
बलाय नमो बलप्रमथनाथाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥
सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः ।
भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥
नम: सायं नम: प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा ।
भवाय च शर्वाय चाभाभ्यामकरं नम: ॥
यस्य नि:श्र्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो खिलं जगत् ।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम् ॥
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिबर्धनम् उर्वारूकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥
सर्वो वै रुद्रास्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु । पुरुषो वै रुद्र: सन्महो नमो नम: ॥
विश्वा भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायामानं च यत् । सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्रायनमो अस्तु ॥"
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है. ये जानकारियां व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)