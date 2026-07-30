/Sawan 2026: बेलपत्र तोड़ने से लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने तक.. न करें भूलकर भी ये गलतियां, जान लें इससे जुड़े जरूरी नियम

Belpatra Todne Ke Niyam: सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है. इस माह में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या हैं. साथ ही ये भी जानेंगे कि पेड़ से बेलपत्र तोड़ने के नियम क्या हैं. ताकि आप शिव पूजा में किसी भी तरह की भूल न कर बैठें.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के विशेष नियम बताए गए हैं लेकिन बेल तोड़ने के भी कुछ नियम हैं. इन नियमों को ध्यान में रखकर शिव जी की पूजा को पूर्ण किया जा सकता है.
नियमों के अनुसार किसी भी माह के सोमवार को, किसी भी माह की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों पर बेलपत्र तोड़ने की मनाही है.
बेलपत्र को किसी भी माह में पड़ने वाली संक्रांति पर भी नहीं तोड़ना चाहिए. अगर इन तिथियों पर शिव पूजन करने वाले हैं और बेलपत्र चढ़ाने वाले हैं तो एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़कर रख लें.
बेलपत्र तोड़ते समय भूलकर भी पेड़ की टहनी न तोड़ें और न तो पेड़ को किसी तरह की हानि पहुंचाएं. एक-एक बेलपत्र ध्यान से तोड़ें.
बेलपत्र तोड़ने से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखें कि तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद पेड़ को जरूर प्रणाम करें. ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं.
शिवलिंग पर कभी भी उल्टा बेलपत्र न चढ़ाएं. ध्यान रखें कि पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करता हो.
बेलपत्र अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से अर्पित करें.
बेलपत्र में जितने अधिक दल हों वह उतना ही शुभ माना जाता है. 3 से 11 दल एक बेलपत्र में हो सकते हैं.
शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें.
शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार के दिन जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं उन्हें एक करोड़ कन्यादान जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. जीवन से दरिद्रता दूर होती है और भाग्य तेज होता है. शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से रूद्रावतार हनुमान जी भी अति प्रसन्न हो जाते हैं. शिवपुराण के अनुसार जिस घर में बेल का पेड़ होता है वहां रहने वाले लोगों के सभी पाप दूर होते हैं. बिल्व पेड़ लगे घर को काशी तीर्थ के समान पवित्र माना गया है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)