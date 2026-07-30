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Sawan 2026: बेलपत्र तोड़ने से लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने तक.. न करें भूलकर भी ये गलतियां, जान लें इससे जुड़े जरूरी नियम

Belpatra Todne Ke Niyam: पेड़ से बेलपत्र तोड़ने से लेकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या हैं? शिव जी की पूजा सफल हो सके इसके लिए जरूरी है कि बेलपत्र से जुड़े नियमों को पूरी तरह से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 30, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:59 PM IST
Sawan 2026: बेलपत्र तोड़ने से लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने तक.. न करें भूलकर भी ये गलतियां, जान लें इससे जुड़े जरूरी नियम
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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