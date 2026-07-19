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Sawan 2026: सावन में खानपान के नियमों का पालन करना जरूरी, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं? जान लें

Sawan 2026 Food Rules: सावन में खानपान के नियमों का विशेष पालन करना चाहिए. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सावन में क्या खाएं और क्या नहीं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 19, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:35 PM IST
Sawan 2026: सावन में खानपान के नियमों का पालन करना जरूरी, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं? जान लें

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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