/Sawan 2026: सावन में खानपान के नियमों का पालन करना जरूरी, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं? जान लें

Sawan Food Rules: सावन का महीना शिव जी की उपासना के लिए समर्पित है. हिंदी पंचांग के अनुसार साल का पांचवां महीना सावन शिव भक्ति में डूब जाने का है. सावन माह में जहां शिव जी की उपासना विधि-विधान से की जाती है तो वहीं इस माह में खानपान के नियमों का पालन करना भी शुभ फलदायी होता है. धार्मिक मान्यता है कि सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करने का भी विशेष महत्व है. शास्त्रों में बताया गया है. यही कारण है कि सावन में शिव भक्त पावन नदियों से कांवड़ में जल लाकर महादेव को चढ़ाते हैं.