/Sawan 2026: सावन में खानपान के नियमों का पालन करना जरूरी, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं? जान लें

Sawan Food Rules: सावन का महीना शिव जी की उपासना के लिए समर्पित है. हिंदी पंचांग के अनुसार साल का पांचवां महीना सावन शिव भक्ति में डूब जाने का है. सावन माह में जहां शिव जी की उपासना विधि-विधान से की जाती है तो वहीं इस माह में खानपान के नियमों का पालन करना भी शुभ फलदायी होता है. धार्मिक मान्यता है कि सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करने का भी विशेष महत्व है. शास्त्रों में बताया गया है. यही कारण है कि सावन में शिव भक्त पावन नदियों से कांवड़ में जल लाकर महादेव को चढ़ाते हैं.
द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल सावन माह 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा. यह महीना 28 अगस्त 2026 के दिन सावन पूर्णिमा पर समाप्त होगा. सावन का महीना शिव भक्ति को समर्पित है. इस माह में शिव उपासना के नियमों का ध्यान तो रखना ही होता है साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि इस माह में क्या खाएं और क्या न खाएं. सावन में अपनी दिनचर्या को बहुत साधारण रखना चाहिए और सात्विक व शुद्ध भोजन करना करना चाहिए. आइए जानें सावन में खाना-पान को लेकर किन नियमों का पालन करें.
सावन के महीने में बादाम, काजू, किशमिश जैसे ड्राइफ्रूट खा सकते हैं. नारियल पानी का सेवन करना बहुत शुभ होता है. वहीं, सब्जी की बात करें तो लौकी, शकरकंद, आलू का सेवन करना भी मान्य होता है. अगर सोलह सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो व्रत में सेंधा नमक, काली मिर्च, हरा धनिया का सेवन किया जा सकता है.
सावन माह में सोमवार का दिन अति पवित्र माना जाता है. जब भी सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है तो आहार का जरूर ध्यान रखना चाहिए. शरीर में उर्जा बनी रहे इसके लिए व्रत के दौरान ताजे फल का सेवन करना अच्छा माना जाता है. हल्का और स्वादिष्ट राजगीरा पराठा दही भी खाया जा सकता है. साबूदाना, मखाना, अरारोट जैसी चीजों का सेवन करना मान्य है. सावन में पनीर, घी आदि का सेवन करना भी शुभ माना जाता है.
सावन में व्रत रख रहे हैं तो खानपान का विशेष ध्यान रखे. व्रत के दौरान भूलकर भी चावल, गेहूं, दालें जैसे अनाज का सेवन मान्य नहीं है. प्याज, लहसुन, मूली के सेवन की भी मनाही होती है. इस माह में हल्दी, हींग और लाल मिर्च न खाएं. मांसाहार और शराब से दूरी रखें.
यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.