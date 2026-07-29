Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Sawan 2026: भोलेनाथ को अति प्रिय हैं ये 4 राशियां, सावन आने से पहले जान लें इनमें आपकी राशि भी तो नहीं

Sawan 2026: भोलेनाथ को अति प्रिय हैं ये 4 राशियां, सावन आने से पहले जान लें इनमें आपकी राशि भी तो नहीं

Shiv Ji Ki favorite Rashi: कौन सी 4 राशियां भोलेनाथ को अति प्रिय हैं जिनके जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है? आइए इस सावन आने से पहले इस बारे में विस्तार से जान लें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 29, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:02 AM IST
Sawan 2026: भोलेनाथ को अति प्रिय हैं ये 4 राशियां, सावन आने से पहले जान लें इनमें आपकी राशि भी तो नहीं
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PoK में सड़कों पर बिछीं लाशें, फिर भी बाज नहीं आया PAK, ख्वाजा आसिफ ने उगला जहर
PoK protest7 min ago
2
UPPSC PCS Recruitment14 min ago
3
Delhi news21 min ago
4
CG News24 min ago
5
Nepal27 min ago