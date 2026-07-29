/Sawan 2026: भोलेनाथ को अति प्रिय हैं ये 4 राशियां, सावन आने से पहले जान लें इनमें आपकी राशि भी तो नहीं

मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव है जो शिव जी के परम भक्त हैं. ऐसे में मकर राशि शिव जी की प्रिय राशियों में से एक है. भगवान शिव की कृपा से जातकों को अथाह धन प्राप्त होता है और किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्क होता है. इस सावन भी अगर नियमित रूप से मकर राशि के जातक शिव जी की पूजा करें तो आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सकती है. नौकरी और कारोबार में बड़ी सफलताएं हाथ लग सकती हैं. जीवन की समस्याओं का अंत हो सकता है. सावन में सोमवार के दिन व्रत रखकर शिव चालीसा का पाठ करें.