/Sawan 2026: सावन में इन 4 पौधों की पूजाकर भोलेनाथ को करें प्रसन्न, जीवन की परेशानियों का होगा अंत

Sawan 2026 Lucky Plants: हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है. भगवान शिव की भक्ति और उपासना के लिए पवित्र सावन का महीना समर्पित है. चौमासा शुरू होने के साथ ही भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में शिव जी जगत का पालन करते हैं. इस माह में भक्त भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कर उनका आशीर्वाद पाते हैं. इसी तरह इस माह शिव जी के प्रिय पौधे की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है.
ऐसा माना जाता है सावन में कुछ विशेष पौधों की पूजा करने से जीवन की परेशानियों का अंत होता है और घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा हर ओर फैली रहती है. भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्त के लिए अनेक सफलताओं के रास्ते खोलते हैं. आइए जानें सावन में किन पौधों की पूजा करें.
बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है. धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में भोलेनाथ की पूजा कर बेलपत्र के पेड़ की पूजा करने शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं. बेलपत्र के पेड़ की पूजा करने से एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की एक साथ उपासना हो जाती है. वास्तु के लिए भी ऐसा करना अति शुभ होता है. जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.
सावन के महीने में अगर शमी के पौधे की पूजा करें तो घर का वास्तु ठीक होता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं. घर के मुख्य द्वार की बाईं ओर शमी का पौधा लगाए और पौधे की पूजा करें. धार्मिक मान्यता है कि शनि के पौधे की पूजा करने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से भी मुक्ति मिलती है. भगवान शिव की कृपा पूरे घर पर बनी रहती है.
सावन के महीने में घर के पास ही लगे आक के पौधे की पूजा करें तो इसका अति शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पौधे में शिव जी का वास होता है. ऐसे में इस माह में अगर आक यानी मदार के पौधे की पूजा करें तो शिव जी प्रसन्न होंगे और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी. पूर्व या उत्तर दिशा में लगे मदार के पौधे की पूजा करना अधिक शुभ फलदायी होता है.
हिंदू धर्म में तुलसी को अति पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है. माता लक्ष्मी के प्रतीक इस पौधे की सावन में पूजा करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में स्थिर रूप से वास करती है. धन, सुख और समृद्धि दिन-रात बढ़ती है. घर का वास्तु अच्छा होता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)