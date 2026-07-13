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Sawan 2026: सावन में इन 4 पौधों की पूजाकर भोलेनाथ को करें प्रसन्न, जीवन की परेशानियों का होगा अंत

Sawan 2026 Lucky Plants to Worship: सावन में शिव जी की पूजा करने का विधान है. शिव जी की कृपा से जीवन की परेशानियों का अंत होता है. सावन में किन पौधों की पूजा कर शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं? आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 13, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:01 PM IST
Sawan 2026: सावन में इन 4 पौधों की पूजाकर भोलेनाथ को करें प्रसन्न, जीवन की परेशानियों का होगा अंत
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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