/Sawan 2026: आप भी पैकेट वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ा आते हैं, ऐसा करना सही या गलत? जानें

शास्त्रों के अनुसार पूजा-पाठ में जो भी सामग्री उपयोग में लाया जाता है उनका शुद्ध और पवित्र होना जरूरी है. इन सामग्रियों में सात्विक गुण होना चाहिए. ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि पैकेट वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ाना क्या सही है. दरअसल, पैकेट वाला दूध केमिकल प्रोसेस, स्टोरेज और प्रिजर्वेटिव्स से होकर गुजरता है जिसके कारण इसके सात्विक और प्राकृतिक गुण लगभग समाप्त हो जाते हैं. ऐसे में पूजा में उस दूध को चढ़ाना सही नहीं माना जाता है. सावन हो या कोई और महीना, शिवलिंग पर गाय का शुद्ध, ताजा, कच्चा, पवित्र दूध ही चढ़ाना चाहिए, इसे ही अति उत्तम माना गया है.