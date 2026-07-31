/Sawan 2026: आप भी पैकेट वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ा आते हैं, ऐसा करना सही या गलत? जानें

Sawan 2025 Shivling Rituals: सावन के महीने में शिव जी की उपासना करने का बड़ा महत्व है. ध्यान देने वाली बात ये है कि शिव जी की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन किया जाए. आइए इस लेख में जानें कि शिवलिंग पर पैकेट वाला दूध चढ़ाना सही है या गलत, साथ ही ये भी जानेंगे कि शिवलिंग पर सामग्री अर्पित करने के नियम क्या हैं?
शास्त्रों के अनुसार पूजा-पाठ में जो भी सामग्री उपयोग में लाया जाता है उनका शुद्ध और पवित्र होना जरूरी है. इन सामग्रियों में सात्विक गुण होना चाहिए. ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि पैकेट वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ाना क्या सही है. दरअसल, पैकेट वाला दूध केमिकल प्रोसेस, स्टोरेज और प्रिजर्वेटिव्स से होकर गुजरता है जिसके कारण इसके सात्विक और प्राकृतिक गुण लगभग समाप्त हो जाते हैं. ऐसे में पूजा में उस दूध को चढ़ाना सही नहीं माना जाता है. सावन हो या कोई और महीना, शिवलिंग पर गाय का शुद्ध, ताजा, कच्चा, पवित्र दूध ही चढ़ाना चाहिए, इसे ही अति उत्तम माना गया है.
पैकेट वाला दूध अगर शिवलिंग पर अर्पित करना सही नहीं होता है और गाय का दूध उपलब्ध न हो तो क्या करें. ऐसे में पैकेट वाला दूध चढ़ाने से पहले कुछ सावधानी बरतें. सबसे पहले पैकेट वाले दूध को उबाल लें और ठंडा कर लें और तभी इसे शिव मंदिर जातक शिवलिंग पर अर्पित करें. इस बात का पूरा ध्यान दें कि दूध बासी, खट्टा या मिलावटी न हो. शिवलिंग पर जो भी सामग्री अर्पित करने वाले हैं वो शुद्ध और सात्विक हो, इसे ध्यान में रखें. थोड़ी सी सावधानी बरतने से शिव जी प्रसन्न होकर पूजा का पूरा फल देंगे और अपनी कृपा बनाए रखेंगे.
सावन में शिवलिंग की आराधना करते हुए जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाया जाता है. सभी देवताओं में भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे आसान है क्योंकि भोलेबाबा एक लोटा जल से भी अति प्रसन्न होकर जीवन के सभी दुखों का नाश करते हैं. बस शिवलिंग पर सामग्री अर्पित करने का एक नियम है कि शिवलिंग पर जो भी अर्पित करें वो शुद्ध और सात्विक हों.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए नियम और उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)