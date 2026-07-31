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Sawan 2026: आप भी पैकेट वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ा आते हैं, ऐसा करना सही या गलत? जानें

Sawan 2026 Niyam: शिव जी की उपासना करना अति सरल है लेकिन कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है ताकि भगवान की कृपा प्राप्त हो सके. आइए इस लेख में जानें कि शिवलिंग पर पैकेट वाला दूध चढ़ाएं या नहीं, ऐसा करना सही है या गलत?

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 31, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:35 PM IST
Sawan 2026: आप भी पैकेट वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ा आते हैं, ऐसा करना सही या गलत? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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