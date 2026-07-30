/Sawan 2026: सावन में सारे ग्रह हो जाएंगे शांत, महादेव से जुड़े इन उपायों को कर अशुभ प्रभाव को करें दूर!

Sawan 2026 Upay: क्या आप जानते हैं कि सावन माह में शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजों से अभिषेक करें तो आपकी कुंडली के कमजोर और अशांत ग्रह बलवान हो सकते हैं? शिवलिंग से जुड़े कुछ उपायों को करने से ग्रह शांत होकर आपके जीवन पर शुभ प्रभाव डाल सकते हैं. ऐसे में आइए जानें ग्रहों की शांति के लिए सावन में शिवलिंग पर किन सामग्रियों से अभिषेक करें.
कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति का अपमान होता है और करियर में तरक्की नहीं होती है. पिता की सेहत खराब रहती है और आत्मविश्वास में कमी रहती है. ऐसे में सावन में आक के पत्तों को पीसकर गंगाजल या शुद्ध जल में मिला लें और फिर इसी जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें. इस उपाय से कुंडली में सूर्य बलवान हो जाएगा.
कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति मानसिक तनाव से घिरा रहता है और हमेशा बेचैन रहता है. माता की सेहत खराब रहती है और धन हानि होती रहती है. ऐसे में चंद्र दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग पर काले तिल मिले जल से अभिषेक करें. दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं. इस उपाय से कुंडली में चंद्रमा बलवान हो जाएगा.
कुंडली में मंगल कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति के विवाह का योग नहीं बनता, भूमि विवाद खत्म नहीं होता है और शारीरिक ऊर्जा का नाश होता है. ऐसे लोगों के घर में कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता है. गिलोय के रस को जल में मिलाएं और शिवलिंग पर चढ़ा दें. इस उपाय से मंगल शुभ प्रभाव देगा.
कुंडली में बुध कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है. वाणी कर्कश हो जाती है, बात करने का सलीका खराब हो जाता है, शिक्षा या करियर में बाधाएं आती है और व्यापार पर बुरा असर पड़ता है. विधारा के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें. इस उपाय से बुध कुंडली में मजबूत हो सकता है.
कुंडली में गुरु कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो संतान संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. व्यक्ति को भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होता है और शिक्षा पाने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं. सम्मान में कमी आने लगती है और घर में विवाह जैसे कोई भी मांगलिक कार्य का आयोजन चाहकर भी नहीं हो पाता है. ऐसे में गुरु ग्रह को कुंडली में मजबूत करने के लिए अगर गाय के दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो गुरु की स्थिति मजबूत होती है. इस उपाय से अति शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है. ज्ञान बढ़ता है और भाग्य तेज होता है.
कुंडली में शुक्र कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो प्रेम संबंध में टकराव आता है, दांपत्य जीवन में प्रेम नहीं होता है, धन हानि होती है और सुख-सुविधाएं जीवन से खत्म हो जाती हैं. ऐसे में गाय के दूध से बनी छाछ को शिवलिंग पर अर्पित करें. इस उपाय से शुक्र की स्थिति कुंडली में बलवान हो सकती है.
कुडली में कमजोर और अशुभ शनि के प्रभाव से जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं और किए गए कार्यों के परिणाम देरी से प्राप्त होते हैं. शमी के पत्तों को डल में डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें. इस उपाय से शनि दोष से मुक्ति मिलेगी और जीवन के संघर्षों का अंत होगा.
राहु की खराब स्थिति व्यक्ति को भ्रमित करती है और मन में घमंड भरने लगता है. नशे की लत लगती है और धीरे-धीरे आय के रास्ते बंद होने लगते हैं. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कार्यों में रुकावट आती ही रहती है. ऐसे में जल में दूर्वा डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. इस उपाय से राहु की स्थिति अच्छी हो जाएगी.
केतु की अशुभ स्थिति व्यक्ति के मन को अशांत करता है, स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं और काम में अचानक रुकावटें आती हैं. ऐसे में गंगाजल में कुश की जड़ डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें. इस उपाय से केतु के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिल सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)