/Sawan 2026: सावन में सारे ग्रह हो जाएंगे शांत, महादेव से जुड़े इन उपायों को कर अशुभ प्रभाव को करें दूर!

कुंडली में गुरु कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो संतान संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. व्यक्ति को भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होता है और शिक्षा पाने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं. सम्मान में कमी आने लगती है और घर में विवाह जैसे कोई भी मांगलिक कार्य का आयोजन चाहकर भी नहीं हो पाता है. ऐसे में गुरु ग्रह को कुंडली में मजबूत करने के लिए अगर गाय के दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो गुरु की स्थिति मजबूत होती है. इस उपाय से अति शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है. ज्ञान बढ़ता है और भाग्य तेज होता है.