/Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ, इस शुभ मौके पर कई गुणा मिलेगा पुण्य, नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है तो वहीं सोमवार का दिन शिव जी की उपासना के लिए समर्पित है. ध्यान दें हर माह में पड़ने वाली शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस दिन शिव जी की विशेष पूजा की जाती है. सावन में पड़ने वाले सोम प्रदोष व्रत की विशेष बात ये है कि इस पवित्र महीने में एक ही दिन दूसरा सावन सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों है. इस शुभ संयोग में शिव जी की सुबह और शाम के समय उपासना करना और शिव जी के निमित्त व्रत का संकल्प करना पुण्य फलों को कई गुणा बढ़ा सकता है. आइए जानें इस दिन व्रत का संकल्प कैसे करें और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है. किस विधि से शिव जी की पूजा करें.
10 अगस्त को यानी सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह के समय जलाभिषेक करने का विधान है. वहीं, इसी दिन प्रदोष व्रत पर शाम को 06 बजकर 20 मिनट से लेकर 07 बजकर 50 मिनट तक शिव पूजन के लिए उत्तम समय होगा. इस समय शिवजी का अभिषेक करना शुभ होगा. इस दिन अमृत चौघड़िया सुबह 5 बजकर 47 मिनट से लेकर 07 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. शुभ चौघड़िया सुबह 09 बजकर 07 मिनट से लेकर 10 बजकर 46 मिनट तक होगा. अमृत चौघड़िया का समय शाम को 05 बजकर 25 मिनट से लेकर 07 बजकर 05 मिनट तक होगा.
प्रातःकाल में उठें और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनें.
भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें.
सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों ही करने वाले हैं तो संकल्प में दोनों का नाम लें.
सुबह की पूजा में सोमवार व्रत के अनुसार शिवलिंग पर अभिषेक करें.
शिवलिंग पर विधि अनुसार पंचामृत से अभिषेक करें.
शिव मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ॐ नमः शिवाय.
सोमवार व्रत की कथा सुनें सुनाएं.
अब प्रदोष व्रत के लिए सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करें.
शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, जल, दूध, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें.
अब प्रदोष व्रत की कथा सुनें सुनाएं. दीपदान करें.
शिव जी की आरती कर पूजा का संकल्प करें.
सावन का सोमवार और प्रदोष व्रत जब एक ही दिन पड़ रहे हों तो भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा कर दोनों व्रतों का संकल्प करें. इसके साथ ही दोनों व्रतों का पालन किया जा सकता है. सोमवार का व्रत दिन का होता है और प्रदोष व्रत में शाम के समय पूजा करने का विधान है. सोमवार व्रत और प्रदोष व्रत की पूजा जब हो जाए तो स्थानीय परंपरा या पंचांग के अनुसार पारण करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)