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Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ, इस शुभ मौके पर कई गुणा मिलेगा पुण्य, नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Sawan Somwar Pradosh Vrat Ek Sath: सावन के दूसरे सोमवार व्रत के दिन ही शिव जी को समर्पित प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है. इस लेख में इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 05, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:59 PM IST
Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ, इस शुभ मौके पर कई गुणा मिलेगा पुण्य, नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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