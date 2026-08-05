/Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ, इस शुभ मौके पर कई गुणा मिलेगा पुण्य, नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है तो वहीं सोमवार का दिन शिव जी की उपासना के लिए समर्पित है. ध्यान दें हर माह में पड़ने वाली शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस दिन शिव जी की विशेष पूजा की जाती है. सावन में पड़ने वाले सोम प्रदोष व्रत की विशेष बात ये है कि इस पवित्र महीने में एक ही दिन दूसरा सावन सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों है. इस शुभ संयोग में शिव जी की सुबह और शाम के समय उपासना करना और शिव जी के निमित्त व्रत का संकल्प करना पुण्य फलों को कई गुणा बढ़ा सकता है. आइए जानें इस दिन व्रत का संकल्प कैसे करें और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है. किस विधि से शिव जी की पूजा करें.