Sawan 2026: इस साल कब से शुरू होगा श्रावण, सावन सोमवार कब-कब पड़ेंगे, नोट कर लें डेट

Sawan 2026 Somvar Dates: सावन का पवित्र महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता. यही वजह है कि इस दौरान भगवान शिव के भक्त उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. आइए, जानते हैं कि इस साल सावन कब से शुरू होगा और इस दौरान सावन सोमवार कब-कब पड़ेंगे.
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Sawan Somvar Date 2026: देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाने और जीवन में सुख-समृद्धि और शांति के लिए सावन का महीना बेहद खास माना गया है. मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव की उपासना करने से भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है. इसके अलावा हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी सावन का पवित्र महीना अत्यंत खास होता है. कहा जाता है कि इस दौरान शिवजी का रुद्राभिषेक करने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है. यही वजह है कि इस दौरान सावन सोमवार पर भगवान शिव के भक्त उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. ऐसे में आइए अब जानते हैं कि इस साल सावन का पवित्र महीना कब से शुरू होगा, इस बार सावन में कितने सोमवार कब-कब पड़ेंगे.
दृक पंचांग के अनुसार, इस साल सावन का महीना 30 जुलाई को सावन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होगी. जबकि, सावन की समाप्ति 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगी. पंचांग की गणना के मुताबिक, इस बीच 4 सावन सोमवार पड़ेंगे.
पहला सावन सोमवार- 3 जुलाई 2026
दूसरा सावन सोमवार- 10 जुलाई 2026
तीसरा सावन सोमवार- 17 जुलाई 2026
चौथा सावन सोमवार- 24 जुलाई 2026
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वैसे तो शास्त्रों में सावन से जुड़ी विशेष पूजा विधि और नियमों का जिक्र किया गया है, लेकिन इस दौरान आसान विधि से पूजा-अर्चना कर शिवजी की कृपा प्राप्त की जा सकती है. ऐसे में सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सबसे पहले शिवलिंग पर जल, गंगाजल और दूध अर्पित करें. इसके बाद फिर से एक बार साफ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं. इतना करने के बाद शिवलिंग पर 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें. फिर, शिवलिंग पर भांग, धतूरा, फूल, रोली, चंदन, शहद और मिठाई अर्पित करें. अब, शिवलिंग के सामने बैठकर "ॐ नमः शिवाय मंत्र" इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. मंत्र जाप के बाद भगवान शिव को धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें. अगर संभव हो तो शिव चालीसा और शिवस्तोत्र का पाठ करें. पूजन के अंत में कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)