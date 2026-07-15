/सावन शुरू होने में कुछ दिन बाकी, कब मनेगी नाग पंचमी? जानें तारीख और पूजा मुहूर्त

Nag Panchami kab hai 2026: नाग पंचमी पर्व नाग देवता की पूजा का त्योहार है जो जीवन के कई कष्ट दूर करता है और सुख-समृद्धि भी देता है. साथ ही कालसर्प दोष से निजात पाने के लिए तो नाग पंचमी का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है. इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली के कई दोष दूर होते हैं.
इस साल 30 जुलाई 2026 से सावन महीना शुरू हो रहा है. वहीं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी पर्व मनाया जाएगा.
हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त 2026, शाम 04:52 बजे प्रारंभ होगी और 17 अगस्त 2026, शाम 05:00 बजे समाप्त होगी.
उदयातिथि के आधार पर 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी मनाई जाएगी. इस दिन पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 06:04 बजे से 8:39 बजे तक रहेगा. इस समय में पूजा-अर्चना करना विशेष फलदायी रहेगा.
नाग पंचमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. साफ कपड़े पहनें. फिर घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर गोबर या मिट्टी से नाग देवता की मूर्ति बनाएं. इसके बाद नाग देवता को दूध, फूल, अक्षत अर्पित करें. धूप जलाएं, दीपक जलाएं. नाग देवता के मंत्रों का जाप करें. नाग पंचमी की कथा सुनें या पढ़ें, आरती करें.
साथ ही इस दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करें. इसके लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेल पत्र, धतूरा, शहद, चंदन आदि अर्पित करें और इस दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते रहें. शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाकर सुख-समृद्धि और सफलता की प्रार्थना करें. मान्यता है कि ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
साथ ही नाग पंचमी का दिन उन लोगों के लिए खास है जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा हो, वो नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग-नागिन शिवलिंग पर चढ़ाएं या बहते जल में प्रवाहित करें. इसके अलावा किसी सपेरे को पैसे देकर किसी सर्प को मुक्त कराएं. इससे कालसर्प दोष के कारण जीवन में आ रही विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)