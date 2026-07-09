Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Sawan 2026: सावन के ये 6 दिन हैं बहुत विशेष, जलाभिषेक कर पाएं महादेव की कृपा, देखें प्रमुख तिथियों की लिस्ट

Sawan 2026: सावन के ये 6 दिन हैं बहुत विशेष, जलाभिषेक कर पाएं महादेव की कृपा, देखें प्रमुख तिथियों की लिस्ट

Sawan 2026 Vrat Tyohar: वैसे तो सावन के महीने का एक-एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है लेकिन इस महीने के 6 दिन अति उत्तम माने जाते हैं. इस 6 दिन जरूर महादेव का जलाभिषेक करना चाहिए. आइए देखें प्रमुख तिथियों की लिस्ट.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 09, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:13 AM IST
Sawan 2026: सावन के ये 6 दिन हैं बहुत विशेष, जलाभिषेक कर पाएं महादेव की कृपा, देखें प्रमुख तिथियों की लिस्ट
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आर्ट्स के छात्र भी पा सकते हैं IIT की डिग्री और फेलोशिप! क्या है GATE XH परीक्षा?
GATE exam10 min ago
2
Mercedes Benz16 min ago
3
Dehradun Police Transfers16 min ago
4
noida rain36 min ago
5
Women's T20 World Cup 202642 min ago