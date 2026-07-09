/Sawan 2026: सावन के ये 6 दिन हैं बहुत विशेष, जलाभिषेक कर पाएं महादेव की कृपा, देखें प्रमुख तिथियों की लिस्ट

Sawan 2026 Tithi: सावन का महीना अपने आप में एक विशेष महीना है जिसका एक-एक दिन अति शुभ होता है. वहीं सावन के सोमवार सभी सोमवार का भी अपना महत्व है. इसी तरह सावन में पड़ने वाले 6 व्रत त्योहार शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं. आइए जानें महादेव को समर्पित व्रत त्योहार की वो लिस्ट जो सावन में पड़ते है और इस दिन शिव जी को उपासना के लिए अति उत्तम माना जाता है.
सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत और तीज व्रत आदि सावन के माह को और पवित्र बना देते हैं. आइए सावन के उन 6 मौकों को जानें जिन दिन महादेव का अभिषेक करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है.
सावन माह में 10 अगस्त (सोमवार) को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और 25 अगस्त 2026 को भौम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा. ध्यान दें शिव जी को समर्पित इस व्रत के दिन जलाभिषेक करने से शिव जी की कृपा और दुर्लभ फलों की प्राप्ति हो सकती है. विशेष कर सावन के सोमवार के दि अगर यह व्रत पड़ता है तो यह अति उत्तम है.
सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को है. यह पर्व सावन को और पवित्र बनाता है. विवाह होने में बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो इस दिन व्रत का संकल्प करें और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें. ऐसा करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होंगी और सुख-शांति घर में बनी रहेगी.
सावन में शिव जी की पूजा करने व शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए एक अति शुभ पर्व है हरियाली तीज जो इस साल 15 अगस्त 2026 को पड़ रही है. इस तिथि पर माता पार्वती के साथ शिव जी की उपासना की जाती है जिससे विवाह में आ रहीं बाधाओं का अंत होता है. सुयोग्य और मनचाहा जीवनसाथी पाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
सावन में नाग पंचमी पर्व पड़ता जिसका विशेष महत्व है. इस साल नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 को है. इस दिन सोमवार भी है तो यह पर्व और भी विशेष हो जाता है. इस दिन शिव जी की पूजा उपासना करें और फिर भोलेनाथ की मूर्ति पर लिपटे नाग देवता की उपासना करें. इस दिन शिवलिंग पर विशेष रूप से अभिषेक करें. भय दूर होगा और सर्पदंश से सुरक्षा होगा.
सावन माह की पूर्णिमा तिथि को अति शुभ माना गया है और इस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है. इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा, इस तरह इस तारीख को पूर्णिमा तिथि पड़ रही है. इस तिथि पर भोलेनाथ का जलाभिषेक करें शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है. उनके आशीर्वाद से घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है.
सावन में इन पर्व त्योहार के साथ ही चार सावन सोमवार पड़ रहे हैं जिनमें से एक सोमवार को नाग पंचमी और एक सोमवार को प्रदोष व्रत है. सोमवार के अलावा इन व्रत त्योहारों पर जलाभिषेक का बड़ा महत्व है. सावन सोमवार समेत इन तिथियों पर व्रत रखना और शिव जी का जलाभिषेक करना अति शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है.
3 अगस्त को सावन सोमवार
10 अगस्त को सावन सोमवार (सोम प्रदोष व्रत)
17 अगस्त (नाग पंचमी) को सावन सोमवार
24 अगस्त 2026 को सावन सोमवार
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)