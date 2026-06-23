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Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दें ये 5 सामान, काम में आ रहीं रुकावटें और आलस होगा दूर!

How to Prepare Home for Sawan 2026: सावन से पहले घर की कुछ चीजें हटाना शुभ माना जाता है. ये नकारात्मकता को दूर कर ऊर्जा बढ़ाने में मदद करती हैं. शास्त्रों में इन्हें दुर्भाग्य और बीमारी का कारण बताया गया है. सावन की तैयारी शुद्धता से शुरू होती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 23, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:01 PM IST
Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दें ये 5 सामान, काम में आ रहीं रुकावटें और आलस होगा दूर!
Image Credit: AI (Sawan)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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