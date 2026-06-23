Sawan me Ghar mein Kya na Rakhein: सावन के महीने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, यह माह बहुत पवित्र और ऊर्जा से भरा होता है. भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए यह माह समर्पित है. इस माह में उपवास रखने और उपासना करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. हालांकि ज्योतिष और वास्तु अनुसार सावन शुरू होने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. ताकि हर तरह की नकारात्मकता से घर-परिवार दूर रहे.
ध्यान दें, सावन आने से पहले कुछ बातों का जान लेना जरूरी है. जैसे सावन आने से पहले घर की साफ-सफाई करें और घर से उन 5 चीजों को निकाल फेंके जिनके होने से काम में बाधाएं आती हैं और घर के लोग लगातार बीमार होते हैं.
तुलसी का पौधा अगर सूख चुका है तो इसे सम्मान पूर्वक घर से दूर कर दें या मिट्टी में दबा दें. वहीं घर के बागीचे में अगर कोई और पौधा भी सूख गया हो तो सावन आने से पहले उसे घर से हटा दें. सावन का महीना हरियाली और प्रकृति के खिलने का है. ऐसे पेड़-पौधों की सफाई जरूर करें.
घर में पड़े टूटे बर्तन और चटके शीशे आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं और पारिवारिक में तनाव का माहौल पैदा हो सकता है. घर का वास्तु भी खराब हो सकता है. ऐसे में सावन के पहले ऐसे सामानों को दूर कर दें.
मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में झाड़ू को देखा जाता है लेकिन टूटा या गंदा झाड़ू सावन आने से पहले ही घर से दूर कर दें. नहीं तो घर को दरिद्रता घेर सकती है और हर ओर नकारात्मकता फैल सकती है. काम में आ रहीं रुकावटें दूर होंगी.
घर में पड़े खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे खराब पड़े मिक्सर, प्रेस, टीवी आदि को घर से दूर कर दें नहीं तो पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है. घर के लोग मानसिक तनाव से घिरे रह सकते हैं. सावन शुरू होने से पहले इन चीजों को बाहर फेंक दें.
पूजा के बाद अगर कोई जले हुए दीपक या अगरबत्ती को घर से बाहर कर दें क्योंकि ये अशुद्धि के प्रतीक हैं. सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पूजा घर से इन चीजों को हटा दें. घर के लोगों में फैली आलस दूर होगी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)