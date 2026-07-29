/सावन 2026 में जरूर लगाएं ये 5 पौधे, घर में बढ़ेगा प्यार और दूर होगी हर परेशानी

सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और चारों तरफ बिखरी हरियाली का समय होता है. इस मौसम में होने वाली बारिश की वजह से पेड़ पौधे बहुत तेजी से पनपते हैं.
वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में माना जाता है कि इस दौरान घर में सही पौधे लगाने से सुख शांति बनी रहती है. अगर आप भी इस सावन में अपने घर में पौधे लगाने की सोच रहे हैं, तो ये 5 पौधे सबसे अच्छे माने जाते हैं.
तुलसी को लगभग हर घर में सबसे पवित्र माना जाता है. वास्तु के हिसाब से इसे अपने घर के आंगन या बालकनी में लगाना चाहिए. मान्यता है कि तुलसी लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माहौल खुशनुमा बना रहता है. रोज सुबह इसमें जल चढ़ाना और शाम को दीया जलाना बहुत शुभ माना गया है.
सावन के महीने में केले का पौधा लगाना भी काफी फलदायी माना जाता है. इसे हमेशा घर के पिछले हिस्से में या किसी खुली जगह पर लगाना चाहिए. माना जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे की पूजा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है. इससे पारिवारिक जीवन में आ रही दिक्कतें कम होती हैं और घर में बरकत आती है.
घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अनार का पौधा वास्तु के लिहाज से भी बहुत बढ़िया रहता है. इसे घर के मुख्य दरवाजे से थोड़ी दूरी पर लगाना सही माना जाता है. यह पौधा घर को बुरी नजर से बचाता है और तरक्की के नए रास्ते खोलता है.
ज्योतिष में शमी के पौधे का संबंध सीधे शनिदेव से माना गया है. सावन के शनिवार को घर में शमी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है. शाम के वक्त इसके पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से काम में आ रही रुकावटें दूर होने की मान्यता है.
पीपल के पेड़ का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए. पीपल का पौधा आप किसी मंदिर, पार्क या सड़क के किनारे लगा सकते हैं. इसकी देखरेख करने से पुण्य मिलता है और आसपास का पर्यावरण भी शुद्ध रहता है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषियों, वास्तु शास्त्र, पंचांग और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. यह सामग्री केवल जनरुचि और सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है. पाठक इसे केवल जानकारी के रूप में लें. किसी भी पौधे को लगाने या वास्तु नियम/उपाय को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ या ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें.