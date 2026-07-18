/सावन 2026 कैलेंडर: कब है पहला सावन सोमवार, हरियाली तीज और रक्षाबंधन? संभालकर रख लें ये लिस्ट

Sawan 2026 Start Date And End Date: हिंदू पंचांग का पांचवां महीना श्रावण मास, जिसे सावन महीना भी कहते हैं, जल्द शुरू होने वाला है. भगवान शिव को सावन महीना बेहद प्रिय है इसलिए शिवभक्त इस महीने में भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. कांवड़ यात्रा निकालते हैं और पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव के धामों में जलाभिषेक करते हैं.
इस साल सावन महीना 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहा है. जिसमें 4 सावन सोमवार व्रत, 4 मंगला गौरी व्रत, सावन शिवरात्रि आदि व्रत रखे जाएंगे. वैसे तो सावन महीने का हर दिन पवित्र और पूजनीय होता है, लेकिन इसके कुछ दिन और तिथियां विशेष हैं.
इस साल श्रावण मास 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चलेगा. इस तरह सावन महीना 31 दिन का है. 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा और इसी के साथ यह पवित्र माह समाप्त होगा.
पहला सोमवार- 3 अगस्त,
दूसरा सोमवार- 10 अगस्त,
तीसरा सोमवार- 17 अगस्त
चौथा सोमवार- 24 अगस्त 2026
सावन महीने में केवल सावन सोमवार व्रत ही नहीं रखे जाते हैं. बल्कि हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज, कजरी तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन आदि पर्व भी मनाए जाते हैं. यहां इस एक इमेज में देखें सावन 2026 के सारे व्रत-त्योहार की तारीख समेत पूरी लिस्ट.
सावन शिवरात्रि: 11 अगस्त 2026 (मंगलवार)
हरियाली अमावस्या: 12 अगस्त 2026 (बुधवार)
हरियाली तीज: 16 अगस्त 2026 (रविवार)
नाग पंचमी: 17 अगस्त 2026 (सोमवार)
रक्षाबंधन (सावन पूर्णिमा): 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार)
(Disclaimer-यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)