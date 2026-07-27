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Sawan 2026: कैसे होते हैं सावन में जन्मे बच्चे? जानें इनके भविष्य से जुड़े गहरे रहस्य

Baby born in Sawan 2026: सावन का महीना शुरू ही होने वाली है. ऐसे में आइए जानें शिव जी को समर्पित सावन माह में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, इनके भविष्य से जुड़े गहरे रहस्य क्या हैं?

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 27, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:07 PM IST
Sawan 2026: कैसे होते हैं सावन में जन्मे बच्चे? जानें इनके भविष्य से जुड़े गहरे रहस्य

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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