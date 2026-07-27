/Sawan 2026: कैसे होते हैं सावन में जन्मे बच्चे? जानें इनके भविष्य से जुड़े गहरे रहस्य

Sawan Month Born People Personality: हिंदू धर्म में सावन माह को शिव जी को समर्पित बताया गया है जिसका विशेष महत्व है. इस महीने में शिव जी की उपासना करने से जीवन की परेशानियां और पापों का नाश होता है.शिव जी के इस प्रिय माह में जन्म लेने वाले लोगों पर जीवनभर शिव जी की कृपा बनी रहती है. पौराणिक मान्यताएं हैं कि सावन माह में शिव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक में आकर वास करते हैं. धार्मिक दृष्टि से सावन माह अति महत्वपूर्ण माना गया है. इस साल 30 जुलाई 2026 से सावन माह शुरू हो रहा है.