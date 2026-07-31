/Sawan 2026: अन्य देवताओं से अलग हैं शिवलिंग की परिक्रमा के नियम, चाहिए भोलेनाथ की असीम कृपा तो जान लें

Shivling Parikrama Niyam Sawan 2026: हिंदू धर्म में किसी पवित्र स्थल या देवी-देवता की परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है. हमेशा बाईं दिशा में पवित्र स्थान या देवता की परिक्रमा करनी चाहिए जिसे प्रदक्षिणा भी कहते हैं. प्रदक्षिणा पूजा-अर्चना का एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसे पुराने समय से करने की परंपरा है. क्या आप जानते हैं कि अन्य सभी देवी-देवताओं से शिवलिंग की परिक्रमा के नियम सबसे अलग है. आइए इस बारे में विस्तार से जानेंगे.
धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं कि भगवान शिव का निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग के सोमसूत्र को लांघना नहीं चाहिए. शिवलिंग की आधी परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं. प्रकाश के प्रतीक शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को चंद्रमा के समान ही माना गया है. शिवलिंग की निर्मलता को सोमसूत्र कहते हैं जिसे पार करते समय पैर फैलाने से जल प्रवाह में रुकावट आती है जिससे शरीर में देवदत्त और धनंजय वायु के संचालन में बाधाएं आ सकती हैं. इससे मन और शरीर में नकारात्मकता फैल सकती है. यही कारण है कि शिव जी की परिक्रमा आधी की जाती है.
शिव जी पर चढ़ाए गए जल में शिव-शक्ति की ऊर्जा का अंश भी समाया होता है जिसका सम्मान करना चाहिए और लांघने की भूल नहीं करनी चाहिए. हालांकि, शास्त्रों के अनुसार काष्ठ, पत्थर, पत्ता, तृण, ईंट आदि से ढके सोमसूत्र का उल्लंघन करने से दोष नहीं लगता है. 'शिवस्यार्थ प्रदक्षिणा का अर्थ है शिव की आधी ही प्रदक्षिणा करना. शिवलिंग की परिक्रमा बाई ओर से शुरू कर जलाधारी के आगे निकले हुए भाग जहां जल स्रोत होता है वहां से उल्टी दिशा में लौटना चाहिए और दूसरे सिरे तक जाना चाहिए. लौटने के इस तरीके का विशेष ध्यान रखें. इसे ही शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा कहते हैं.
शिवलिंग का अभिषेक हमेशा गंगाजल या शुद्ध जल से करें. मन शांत नहीं रहता है तो गाय के दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें. ध्यान रखें कि जलधारा पतली और धीमी गति से ही शिवलिंग पर पड़नी चाहिए. जलाभिषेक के समय अपना मुख हमेशा पूर्व दिशा में रहने दें. इस दिशा में ही बैठकर या झूककर अभिषेक करें. सीधे खड़े होकर जलाभिषेक करना वर्जित होता है. इन बातों का अगर ध्यान न दें तो जलाभिषेक का पुण्य फल प्राप्त नहीं होते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)