/Sawan 2026: अन्य देवताओं से अलग हैं शिवलिंग की परिक्रमा के नियम, चाहिए भोलेनाथ की असीम कृपा तो जान लें

धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं कि भगवान शिव का निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग के सोमसूत्र को लांघना नहीं चाहिए. शिवलिंग की आधी परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं. प्रकाश के प्रतीक शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को चंद्रमा के समान ही माना गया है. शिवलिंग की निर्मलता को सोमसूत्र कहते हैं जिसे पार करते समय पैर फैलाने से जल प्रवाह में रुकावट आती है जिससे शरीर में देवदत्त और धनंजय वायु के संचालन में बाधाएं आ सकती हैं. इससे मन और शरीर में नकारात्मकता फैल सकती है. यही कारण है कि शिव जी की परिक्रमा आधी की जाती है.