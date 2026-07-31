Sawan 2026: क्या है सावन का सही नाम, यह माह हमें का क्या देता है संदेश?

सोमवार भगवान शिव को समर्पित दिन माना जाता है. वहीं, सावन में सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है. श्रद्धालु सुख-शांति, अच्छे स्वास्थ्य और मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं. हालांकि व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, सात्विक भोजन करना, क्रोध से बचना और पूजा-पाठ में मन लगाना है.