Sawan 2026: क्या है सावन का सही नाम, यह माह हमें का क्या देता है संदेश?

बारिश, हरियाली, झूले, कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में जलाभिषेक- सावन आते ही पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है. लेकिन इस महीने का सही नाम सावन है या श्रावण, इसका नाम सावन कैसे पड़ा और यह भगवान शिव का प्रिय महीना क्यों माना जाता है? आइए इस लेख में विस्तार से जानें.
अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु अखंड स्वामी जी के अनुसार इस महीने का मूल और शास्त्रीय नाम श्रावण है. धार्मिक ग्रंथों, पंचांग और पूजा के संकल्प में इसे श्रावण मास कहा जाता है. वहीं सावन इसी शब्द का सरल और बोलचाल वाला रूप है. समय के साथ लोकभाषा में श्रावण बदलकर सावन हो गया. इसलिए दोनों ही नाम सही हैं.
हिंदू पंचांग के महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं. मान्यता है कि इस महीने की पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के निकट रहता है. इसी कारण इस चंद्र मास को श्रावण कहा गया.
सावन और श्रावण दो अलग-अलग महीने नहीं हैं. दोनों एक ही महीने के नाम हैं. श्रावण इसका संस्कृत और पंचांग में इस्तेमाल होने वाला नाम है. सावन इसका हिंदी और लोकभाषा में प्रचलित रूप है.
अखंड स्वामी जी ने बताया कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना शीतलता, श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है. भक्त जलाभिषेक करके भगवान शिव से जीवन के दुख, क्रोध और नकारात्मकता को शांत करने की प्रार्थना करते हैं.
प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी. उनके समर्पण से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया. इसलिए सावन को शिव और शक्ति की संयुक्त आराधना का महीना माना जाता है.
सोमवार भगवान शिव को समर्पित दिन माना जाता है. वहीं, सावन में सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है. श्रद्धालु सुख-शांति, अच्छे स्वास्थ्य और मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं. हालांकि व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, सात्विक भोजन करना, क्रोध से बचना और पूजा-पाठ में मन लगाना है.
सावन केवल पूजा और व्रत का महीना नहीं है. यह संयम, साधना और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का समय है. हमें क्रोध, कटुता और नकारात्मकता को समाज में फैलाने से बचना चाहिए.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए नियम और उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)