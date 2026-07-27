Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Sawan Somwar 2026: इस साल कब है सावन का पहला सोमवार? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Sawan Somwar 2026: इस साल कब है सावन का पहला सोमवार? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Sawan Pehla Somwar 2026 Kab Hai: सावन के पावन महीने का पहला सोमवार कब है, इस दिन किस विधि से शिव जी की पूजा करें और इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 27, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:09 PM IST
Sawan Somwar 2026: इस साल कब है सावन का पहला सोमवार? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CJP के प्रदर्शन में पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट देशों से चलाया जा रहा था गलत वीडियो
CJP protest27 min ago
2
school holiday27 min ago
3
INDIAS GOT LATENT27 min ago
4
cricket news27 min ago
5
Kargil Vijay Diwas31 min ago