/Sawan 2026: दुर्भाग्य दूर करने का अति शुभ मौका है सावन का आखिरी सोमवार, कर लें ये 4 असरदार उपाय!

4th Sawan Somwar 2026 Upay: इस साल सावन माह का चौथा सोमवार 25 अगस्त को है. चौथे सोमवार पर भौम प्रदोष व्रत का शुभ संयोग हो रहा है. आने वाला सोमवार इस कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सावन का आखिरी सोमवार है. ऐसे में इस आखिरी सोमवार को भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का एक अच्छा मौका है. ध्यान दें सावन सोमवार को पूजा-पाठ करने का शुभ फल तो प्राप्त होता ही है इसके साथ ही इस दिन कुछ उपाय कर लें तो जीवन से दुर्भाग्य और धन की परेशानी भी दूर हो सकती है. आइए कुछ प्रभावशाली उपायों के बारे में विस्तार से जानें.
सावन के चौथे सोमवार पर शिव जी की कृपा पाने और दुर्भाग्य दूर करने के लिए एक आसान और असरदार उपाय कर सकते हैं. सबसे पहले शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, कच्चा दूध व गंगाजल चढ़ाएं. अब शिव जी के सामने बैठ जाएं और 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इस बाद शिवलिंग पर काले तिल मिला हुआ जल अर्पित करें. ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेंगे. सभी काम बनने लगेंगे.
चौथे सावन सोमवार पर विधि-विधान से शिव जी की उपासना करें और अर्थिक संकट दूर करने की प्रार्थना करें. इस दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें और काला तिल चढ़ाएं. इस उपाय को करने से धन से जुड़ी परेशानियों का अंत होता है.
सावन के चौथे सोमवार पर पापों से मुक्ति पाने का बहुत शुभ मौका है. इस दिन शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, शुद्ध जल चढ़ाएं. भांग की पत्तियां भी अर्पित करें और शिव जी से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि जाने-अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनसे मुक्ति मिल सके.
सावन के आखिरी सोमवार व्रत पर शिविलिंग पर चंदन का लेप करें. शिव पुराण की मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से व्यक्ति को समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है.
नौकरी से जुड़ी परेशानी हो या बिजनेस में तरक्की पाने की चाह, सावन सोमवार व्रत पर यह उपाय करें तो सफलता प्राप्त हो सकती है. इस दिन बेलपत्र पर सफेद या पीले चंदन से 'ॐ नमः शिवाय' लिखें. अब एक-एक कर शिवलिंग पर श्रद्धाभाव के साथ अर्पित करते जाएं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)