/Sawan 2026: दुर्भाग्य दूर करने का अति शुभ मौका है सावन का आखिरी सोमवार, कर लें ये 4 असरदार उपाय!

4th Sawan Somwar 2026 Upay: इस साल सावन माह का चौथा सोमवार 25 अगस्त को है. चौथे सोमवार पर भौम प्रदोष व्रत का शुभ संयोग हो रहा है. आने वाला सोमवार इस कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सावन का आखिरी सोमवार है. ऐसे में इस आखिरी सोमवार को भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का एक अच्छा मौका है. ध्यान दें सावन सोमवार को पूजा-पाठ करने का शुभ फल तो प्राप्त होता ही है इसके साथ ही इस दिन कुछ उपाय कर लें तो जीवन से दुर्भाग्य और धन की परेशानी भी दूर हो सकती है. आइए कुछ प्रभावशाली उपायों के बारे में विस्तार से जानें.