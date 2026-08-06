/Sawan 2026: नहीं हुई है देर, सावन खत्म होने से पहले धारण करें ये रुद्राक्ष, शिव जी देंगे भौतिक सुख और धन का आशीर्वाद

Sawan Rudraksha 2026: रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर एक धार्मिक मान्यता है कि यह शिव जी के आंसुओं से बना है. सावन के पवित्र महीने में रुद्राक्ष धारण करने से जीवन की परेशानियों का अंत होता है और ऐसे लोग करियर और कारोबार में तेजी से तरक्की करते हैं, व्यक्ति को हर काम में सफलता प्राप्त होने लगती है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सावन में कौन-कौन से रुद्राक्ष धारण किए जा सकते हैं ताकि भौतिक सुख, धन और उन्नति का आशीर्वाद भगवान शिव से प्राप्त हो सके.