/Sawan 2026: नहीं हुई है देर, सावन खत्म होने से पहले धारण करें ये रुद्राक्ष, शिव जी देंगे भौतिक सुख और धन का आशीर्वाद

Sawan Rudraksha 2026: रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर एक धार्मिक मान्यता है कि यह शिव जी के आंसुओं से बना है. सावन के पवित्र महीने में रुद्राक्ष धारण करने से जीवन की परेशानियों का अंत होता है और ऐसे लोग करियर और कारोबार में तेजी से तरक्की करते हैं, व्यक्ति को हर काम में सफलता प्राप्त होने लगती है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सावन में कौन-कौन से रुद्राक्ष धारण किए जा सकते हैं ताकि भौतिक सुख, धन और उन्नति का आशीर्वाद भगवान शिव से प्राप्त हो सके.
पंचमुखी रुद्राक्ष की हमेशा से चर्चा होती रहती है जो और सभी रुद्राक्ष में सबसे ज्यादा प्रचलित है. इस रुद्राक्ष को अति शुभ फलदायी माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से मन शांत रहता है और निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है. नौकरी हो या बिजनेस इन सबमें स्थिरता बनी रहती है. इस रुद्राक्ष को धारण करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है.
ज्योतिष शास्त्र की मानें तो सातमुखी रुद्राक्ष का संबंध देवी लक्ष्मी और शनि ग्रह से है जिसे धारण करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. इस रुद्राक्ष को धारण करना अति शुभ होता है. धन संचय होता है और बिजनेस में लाभ होता है. आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं.
ग्यारहमुखी रुद्राक्ष का संबंध श्रीराम भक्त हनुमान जी और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है. इस रुद्राक्ष को धारण करने से सभी संकटों का नाश होता है और व्यक्ति को अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है. धार्मिक मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले लोग साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं. व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता बढ़ती है. करियर में नई जिम्मेदारियां मिलती हैं और बिजनेस में बड़ी-बड़ी डील हासिल होती है.
तेरहमुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के आकर्षण को बढ़ाता है, व्यक्ति कोई भी काम करे उसे सफलता जरूर मिलती है. वैभव से लेकर सुख और धन भी प्राप्त होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यापारियों, उद्यमियों और उच्च पद की इच्छा रखने वालों को इस रुद्राक्ष को धारण करने से विशेष लाभ होता है. ऐसे लोगो को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)