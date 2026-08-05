/Sawan 2026: शिवलिंग के सामने आप भी बजाते हैं 3 ताली, श्रीराम और रावण से क्या है इसका संबंध? जानें

Sawan 2026: शिव मंदिर जब जाते होंगे तो आपने भी इस बात पर ध्यान दिया होगा कि भक्त शिवलिंग की उपासना करते हुए 3 बार ताली बजाते हैं. मन में प्रश्न उठता है कि ताली क्यों बजाई जाती है, शिवलिंग की उपासना के दौरान बजाई जाने वाली सभी 3 तालियों का अर्थ क्या है और इसका श्रीराम और रावण से क्या संबंध है? शिव जी से जुड़े इन प्रश्नों के उत्तर आइए जानें.
धार्मिक मान्यता है कि भक्त के द्वारा अपने आराध्य देवों के देव महादेव के लिए बजाई गई पहली ताली का बड़ा महत्व है. इस ताली से भक्त भगवान के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है. वहीं, शिवलिंग के सामने बजाई गई दूसरी ताली का अर्थ है कि भक्त अपनी मनोकामनाओं को महादेव के सामने रखता है. इस ताली से वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके सभी दुखों का नाश करें. वहीं भक्त के द्वारा शिव जी के सामने श्रद्धापूर्वक बजाई गई तीसरी ताली का अर्थ है कि भक्त ने अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है और अब केवल उनकी कृपा और आशीर्वाद पाने की इच्छा है खासकर शिव जी को समर्पित सावन के महीने में शिवलिंग पूजन में 3 ताली बजाना अति शुभ फलदायी होता है.
भोलेनाथ बड़े भोले हैं, भक्त उनकी पूरी विधि-विधान से पूजा कर एक लोटा जल चढ़ाएं और 3 ताली बजा दें तो वे अपने भक्त पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं. खासकर सावन के महीने में जोकि शिव जी का प्रिय महीना है और इस माह का एक-एक दिन शिव जी की उपासना के लिए ही समर्पित है. ध्यान दें शिवलिंग के सामने 3 ताली बजाने का संबंध श्रीराम और रावण से भी है. भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर सेतु बनाने वाले थे तो उसके पहले उन्होंने शिव पूजन की और पूजा में ही तीन बार ताली बजाकर अपनी मनोकामना को शिव जी के सामने रखा था. उसके बाद उनका कार्य सफल हुआ. वहीं, एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि रावण जो भगवान शिव का परम भक्त था उसने भोलेनाथ की पूजा करते हुए तीन बार ताली बजाई थी. जिसके बाद ही वह लंकाधिपति बन सका यानी उसे लंका का राजपाट प्राप्त हो सका.
कई भक्त ऐसे होते हैं जो शिव मंदिर में किसी भी समय पूजा करने आते हैं और पूजा कर लेने के बाद ताली बजा देते हैं. ऐसा करना गलत माना जाता है. क्योंकि दिन या रात का कुछ समय ऐसा भी होता है जब भगवान विश्राम की अवस्था में होते हैं. ऐसे में भक्तों को समय देखकर ही ताली बजानी चाहिए न कि दोपहर के समय पूजा करें और पूजा के बाद ताली बजाएं.
(यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)