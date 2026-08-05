/Sawan 2026: शिवलिंग के सामने आप भी बजाते हैं 3 ताली, श्रीराम और रावण से क्या है इसका संबंध? जानें

भोलेनाथ बड़े भोले हैं, भक्त उनकी पूरी विधि-विधान से पूजा कर एक लोटा जल चढ़ाएं और 3 ताली बजा दें तो वे अपने भक्त पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं. खासकर सावन के महीने में जोकि शिव जी का प्रिय महीना है और इस माह का एक-एक दिन शिव जी की उपासना के लिए ही समर्पित है. ध्यान दें शिवलिंग के सामने 3 ताली बजाने का संबंध श्रीराम और रावण से भी है. भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर सेतु बनाने वाले थे तो उसके पहले उन्होंने शिव पूजन की और पूजा में ही तीन बार ताली बजाकर अपनी मनोकामना को शिव जी के सामने रखा था. उसके बाद उनका कार्य सफल हुआ. वहीं, एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि रावण जो भगवान शिव का परम भक्त था उसने भोलेनाथ की पूजा करते हुए तीन बार ताली बजाई थी. जिसके बाद ही वह लंकाधिपति बन सका यानी उसे लंका का राजपाट प्राप्त हो सका.