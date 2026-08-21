/Sawan 2026: भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित क्यों? पवित्र सावन माह में जरूर जान लें देवी वृंदा की कथा

पौराणिक कथा है कि एक असुर हुआ जिसका नाम जालंधर था. असुर अति शक्तिशाली था जिसकी पत्नी देवी वृंदा थी. देवी वृंदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा करती थी और एक पतिव्रता स्त्री थीं. वृंदा का पतिव्रत धर्म और उसका पुण्य ही जालंधर के लिए रक्षा कवच के रूप में काम करता था जिसके कारण वह अजेय हो गया था. उसे किसी का भी भय नहीं था बल्कि तीनों लोकों में उसके कारण त्राहिमाम मच गया था. जालंधर के आगे कोई भी देवता टिक नहीं पाता था. इस समस्या के हल के लिए देवता महादेव के पास सहायता के लिए पहुंचें. जिस पर महादेव ने तय किया कि जालंधर से युद्ध कर उसका वध कर दिया जाए. इस युद्ध में भी वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर के सामने टिकना मुश्किल हो गया. ऐसे में विष्णु जी ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के पास चले गए. वृंदा विष्णु जी के जालंधर रूप को ही अपना पति समझ बैठी जिससे उसका पतिव्रत धर्म टूट गया. अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर डाला. वृंदा को जब इन बातों की जानकारी हुई तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाए. इसके बाद वृंदा अपने पति के साथ ही अपना शरीर त्याग दिया. वहीं श्राप के प्रभाव से विष्णु जी पत्थर के शालिग्राम रूप में बदल गए. दूसरी और वृंदा की राख से एक पौधा उग आया जिसे तुलसी नाम दिया गया. पद्म पुराण और शिव पुराण के अनुसार वृंदा के पति जालंधर का वध महादेव ने ही किया था ऐसे में भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना पूरी तरह से वर्जित मान लिया गया.