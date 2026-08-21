/Sawan 2026: भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित क्यों? पवित्र सावन माह में जरूर जान लें देवी वृंदा की कथा

Sawan 2026 Tulsi Ka Pauranik Katha: सावन का महीना शिव जी को समर्पित है. भक्त शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर तिल से लेकर बेलपत्र और ऐसी ही कई पवित्र सामग्रियों को अर्पित करते हैं. शिव जी की पूजा में जल से लेकर दही, शहद और अक्षत का उपायोग किया जाता है लेकिन तुलसी का शिव पूजन में होना पूरी तरह से वर्जित है. प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी का पौधा अति पवित्र होता है. मान्यतानुसार इस पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं. आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानें कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते को रखना या शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता चढ़ाना क्यों मना है.
पौराणिक कथा है कि एक असुर हुआ जिसका नाम जालंधर था. असुर अति शक्तिशाली था जिसकी पत्नी देवी वृंदा थी. देवी वृंदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा करती थी और एक पतिव्रता स्त्री थीं. वृंदा का पतिव्रत धर्म और उसका पुण्य ही जालंधर के लिए रक्षा कवच के रूप में काम करता था जिसके कारण वह अजेय हो गया था. उसे किसी का भी भय नहीं था बल्कि तीनों लोकों में उसके कारण त्राहिमाम मच गया था. जालंधर के आगे कोई भी देवता टिक नहीं पाता था. इस समस्या के हल के लिए देवता महादेव के पास सहायता के लिए पहुंचें. जिस पर महादेव ने तय किया कि जालंधर से युद्ध कर उसका वध कर दिया जाए. इस युद्ध में भी वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर के सामने टिकना मुश्किल हो गया. ऐसे में विष्णु जी ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के पास चले गए. वृंदा विष्णु जी के जालंधर रूप को ही अपना पति समझ बैठी जिससे उसका पतिव्रत धर्म टूट गया. अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर डाला. वृंदा को जब इन बातों की जानकारी हुई तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाए. इसके बाद वृंदा अपने पति के साथ ही अपना शरीर त्याग दिया. वहीं श्राप के प्रभाव से विष्णु जी पत्थर के शालिग्राम रूप में बदल गए. दूसरी और वृंदा की राख से एक पौधा उग आया जिसे तुलसी नाम दिया गया. पद्म पुराण और शिव पुराण के अनुसार वृंदा के पति जालंधर का वध महादेव ने ही किया था ऐसे में भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना पूरी तरह से वर्जित मान लिया गया.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)