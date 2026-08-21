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Sawan 2026: भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित क्यों? पवित्र सावन माह में जरूर जान लें देवी वृंदा की कथा

Sawan 2026 Shiv Puja Niyam: भगवान शिव को तुलसी पत्ता अर्पित करना मना है लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है, क्या है इसके पीछे की कथा? सावन के इस पवित्र महीने में आइए इस कथा को जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 21, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:22 PM IST
Sawan 2026: भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित क्यों? पवित्र सावन माह में जरूर जान लें देवी वृंदा की कथा
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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