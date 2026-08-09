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Sawan 2026: सावन माह में क्यों की जाती है पार्थिव शिवलिंग की उपासना, क्या है इसकी पूजा विधि और होने वाले फायदे!

Parthiva Shivling Puja Tips: सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग की उपासना करने का विधान है लेकिन क्यों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि क्या है? आइए इस लेख में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 09, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:02 PM IST
Sawan 2026: सावन माह में क्यों की जाती है पार्थिव शिवलिंग की उपासना, क्या है इसकी पूजा विधि और होने वाले फायदे!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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