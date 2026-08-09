/Sawan 2026: सावन माह में क्यों की जाती है पार्थिव शिवलिंग की उपासना, क्या है इसकी पूजा विधि और होने वाले फायदे!

Sawan Parthiv Shivling Pooja: सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का विशेष विधान है. हिंदू धर्म में सावन माह को अति पवित्र माना जाता है जो शिव जी की भक्ति के लिए समर्पित है. धार्मिक मान्यताएं हैं कि सावन माह में पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि अनुसार पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. आइए जानें पार्थिव शिवलिंग की उपासना सावन में क्यों किया जाता है और इसकी पूजा विधि क्या होता है.
धार्मिक मान्यता है कि सावन मास में शुद्ध मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और रुकी हुई मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. शिव पुराण में भी पार्थिव शिवलिंग का वर्णन मिलता है. धार्मिक मान्यताएं ये भी हैं कि कलियुग में सबसे पहले कूष्मांड ऋषि के पुत्र ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधि अनुसार उपासना की. सावन जैसे पवित्र और शिव जी के प्रिय महीने में पार्थिव शिवलिंग की आराधना करने से जीवन में सुख, संपत्ति और शांति बनी रहती है, संतान सुख प्राप्त होता है और दुख दूर होता है. व्यक्ति के जीवन के पापा कटने लगते हैं.
पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पहले शिव जी के सामने बैठें.
शिव जी का ध्यान करें और मन ही मन पूजा का संकल्प करें.
पवित्र मिट्टी में फूल और चंदन डालकर उसे शुद्ध करें.
मिट्टी में गाय का दूध, गाय का गोबर, गुड़, भस्म और मक्खन मिलाए.
अब शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग का निर्माण करें.
पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके शिवलिंग का निर्माण करें.
शिवलिंग आठ इंच से ज्यादा ऊंचाई का न हो
शिवलिंग बन जाए तो प्राण प्रतिष्ठा व शिव जी का आवाहन करें.
जल व पंचामृत शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें.
चंदन, अक्षत, भस्म और जनेऊ चढ़ाएं.
बेलपत्र धतूरा, भांग, मदार के फूल व समीपत्र अर्पित करें.
ऋतुफल, मिठाई या शक्कर का भोग चढ़ाएं.
धूप-दीप और कपूर जलाकर आरती करें.
पूजा संपन्न हो जाए तो जल में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें.
जिस जल में शिवलिंग विलीन हुआ है उसे पौधों में डाल दें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)