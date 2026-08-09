/Sawan 2026: सावन माह में क्यों की जाती है पार्थिव शिवलिंग की उपासना, क्या है इसकी पूजा विधि और होने वाले फायदे!

पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पहले शिव जी के सामने बैठें.

शिव जी का ध्यान करें और मन ही मन पूजा का संकल्प करें.

पवित्र मिट्टी में फूल और चंदन डालकर उसे शुद्ध करें.

मिट्टी में गाय का दूध, गाय का गोबर, गुड़, भस्म और मक्खन मिलाए.

अब शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग का निर्माण करें.

पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके शिवलिंग का निर्माण करें.

शिवलिंग आठ इंच से ज्यादा ऊंचाई का न हो

शिवलिंग बन जाए तो प्राण प्रतिष्ठा व शिव जी का आवाहन करें.

जल व पंचामृत शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें.

चंदन, अक्षत, भस्म और जनेऊ चढ़ाएं.

बेलपत्र धतूरा, भांग, मदार के फूल व समीपत्र अर्पित करें.

ऋतुफल, मिठाई या शक्कर का भोग चढ़ाएं.

धूप-दीप और कपूर जलाकर आरती करें.

पूजा संपन्न हो जाए तो जल में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें.

जिस जल में शिवलिंग विलीन हुआ है उसे पौधों में डाल दें.