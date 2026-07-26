Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Sawan 2026: शिव जी को सावन माह क्यों है अति प्रिय? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

Sawan 2026: शिव जी को सावन माह क्यों है अति प्रिय? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

हिंदू पंचांग को देखें तो पता चलता है कि एक साल में 12 महीने हैं. वैसे तो हर माह अपने आपमें अति महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है. ये भी कह सकते हैं कि शिव जी को सावन का महीना अति प्रिय है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 26, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:13 PM IST
Sawan 2026: शिव जी को सावन माह क्यों है अति प्रिय? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PoK के अलावा पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं- भारत हर खतरे को कुचल देगा: राजनाथ सिंह
Kargil Vijay Diwas40 min ago
2
Airtel Recharge Plans45 min ago
3
udham singh nagar news51 min ago
4
Team India52 min ago
5
amaal malik54 min ago