/Sawan 2026: शिव जी को सावन माह क्यों है अति प्रिय? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा है कि माता सती ने देह त्यागने से पहले प्रण लिया कि शिवजी को हर जन्म में पति के रूप में प्राप्त करेंगी. वहीं, अगले जन्म में माता पार्वती ने सावन माह में निराहार होकर कठोर तपस्या की और व्रत का संकल्प किया. उनके कठोर तप और व्रत से शिव जी अति प्रसन्न हुए और उनसे विवाह कर लिया. यही कारण है कि शिव जी को सावन माह अति प्रिय है. इस माह में कुवारी कन्याओं को भगवान शिव इच्छित वर प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं. सावन के महीने में बारिश होती है और प्रकृति हरी भरी होती है. यह भी एक कारण है कि भोलेनाथ को सावन माह अति प्रिय है.