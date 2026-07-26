/Sawan 2026: शिव जी को सावन माह क्यों है अति प्रिय? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

हिंदू पंचांग को देखें तो पता चलता है कि एक साल में 12 महीने हैं. वैसे तो हर माह अपने आपमें अति महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है. ये भी कह सकते हैं कि शिव जी को सावन का महीना अति प्रिय है. सावन माह में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से जीवन की परेशानियों का अंत होता है.
इस साल 2026 में सावन माह 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलने वाला है. सनातन धर्म में पवित्र महीने सावन में शिव जी की उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि भगवान शिव को सावन का महीना क्यों अति प्रिय है.
पौराणिक कथा है कि माता सती ने देह त्यागने से पहले प्रण लिया कि शिवजी को हर जन्म में पति के रूप में प्राप्त करेंगी. वहीं, अगले जन्म में माता पार्वती ने सावन माह में निराहार होकर कठोर तपस्या की और व्रत का संकल्प किया. उनके कठोर तप और व्रत से शिव जी अति प्रसन्न हुए और उनसे विवाह कर लिया. यही कारण है कि शिव जी को सावन माह अति प्रिय है. इस माह में कुवारी कन्याओं को भगवान शिव इच्छित वर प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं. सावन के महीने में बारिश होती है और प्रकृति हरी भरी होती है. यह भी एक कारण है कि भोलेनाथ को सावन माह अति प्रिय है.
सावन मास को लेकर एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि सावन के महीने में शिव जी धरती पर अवतिरत हुए और अपने ससुराल गए थे. तब उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया. जिसके बाद हर सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं.
शिव जी को सावन माह प्रिय है और इसके पीछे एक और कथा प्रचलित है और वो है मारकंडेय की कथा. ऐसी लोक कथा है कि मरकंडू ऋषि के पुत्र मारकंडेय ने अपनी लंबी आयु की इच्छापूर्ति का आशीर्वाद पाने के लिए सावन में ही शिव जी की कठोर तपस्या की थी. उनकी घोर तप से शिव जी अति प्रसन्न हुए और उन पर अपनी कृपा बरसाई थी. जिससे यमराज को भी हार मानना पड़ा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)