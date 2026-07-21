सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करने और उनका जलाभिषेक करने, बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व है. बेलपत्र को हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में बेहद शुभ व पवित्र माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में बेलपत्र का पेड़ या पौधा हो, वहां के सारे वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं.
इसी तरह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र के साथ 2 अन्य पौधों की पूजा करना लाभ देता है. इससे जीवन में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि बढ़ती है. 30 जुलाई 2026 से सावन महीना प्रारंभ होने वाला है, जो कि 28 अगस्त 2026 तक चलेगा. इस दौरान इन पौधों की पूजा करें.
बेलपत्र : भगवान शिव के प्रिय बेलपत्र के पौधे की पूजा सावन में करने से विशेष लाभ मिलता है. साथ ही जो लोग अपने घर में बेलपत्र लगाना चाहते हैं, वे सावन महीने में बेलपत्र का पौधा लगाएं. इससे दोगुना लाभ होगा. बेलपत्र के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बेल वृक्ष की जड़, तना और पत्ते तीनों शिव के रूप में पूजे जाते हैं. बेलपत्र को घर के पूजा स्थल के पास या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें.
शमी का पौधा: शमी के पौधे का संबंध वैसे तो शनि देव से है. लेकिन शमी के पौधे की पूजा करने से शिव जी भी प्रसन्न होते हैं. दरअसल, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, शनि देव, शिव जी के परम भक्त हैं. शमी की पूजा करने से शनि दोष दूर होता है. सावन में शमी के पेड़ की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.
आक का पौधा: भगवान शिव को आक के फूल चढ़ाए जाते हैं. सावन महीने में आक के पौधे की पूजा करें. इससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है. बीमारियां दूर होती हैं. साथ ही यह पौधा नकारात्मक शक्तियों से दूर रखता है. बाधाओं से बचाता है.
(Disclaimer- सावन में पौधों की पूजा और उनसे जुड़ी मान्यताएं धार्मिक एवं आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित हैं. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा की विधि और मान्यताएं अलग हो सकती हैं. इन उपायों को आस्था के रूप में ही लें. Zee News इन मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता है.)