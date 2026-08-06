/Sawan 2026: सावन में नियमित रूप से कर लें इस 3 शक्तिशाली शिव मंत्रों का जाप, आर्थिक समस्याओं से मिलेगी मुक्ति!

मंत्र है- ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।

इस रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक तेज को बढ़वा मिलता है और पारिवारिक माहौल सकारात्मक बना रहता है. आर्थिक जीवन में स्थिरता आती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है और सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती है. इस मंत्र के जाप से स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है. ऐसे लोग जो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उनके लिए यह मंत्र कारगर सिद्ध हो सकता है.