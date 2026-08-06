/Sawan 2026: सावन में नियमित रूप से कर लें इस 3 शक्तिशाली शिव मंत्रों का जाप, आर्थिक समस्याओं से मिलेगी मुक्ति!

Shiva Mantras Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है. ऐसे में इस माह में शिव जी की विशेष उपासना कर उनकी असीम कृपा पाई जा सकती है. सावन माह में अगर शिव जी के अति शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें तो इसका पुण्य फल कई गुणा बढ़ जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किन 3 मंत्रों का जाप सावन माह में नियमित रूप से करें और इससे क्या-क्या लाभ हो सकता है, आइए इस बारे में जानें.
मंत्र है- ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
इस रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक तेज को बढ़वा मिलता है और पारिवारिक माहौल सकारात्मक बना रहता है. आर्थिक जीवन में स्थिरता आती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है और सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती है. इस मंत्र के जाप से स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है. ऐसे लोग जो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उनके लिए यह मंत्र कारगर सिद्ध हो सकता है.
मंत्र है- ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्।
भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र को अति शक्तिशाली माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में इस मंत्र का जाप करने से भय से मुक्ति मिलती है और शारीरिक रोगों का नाश होता है. आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है. ध्यान दें कि इस मंत्र का जाप सही समय और विधि से करें. सुबह के समय, दीपक जलाएं और मंत्र जाप का संकल्प करें, इसके बाद ही मंत्र जाप शुरू करें.
मंत्र है- ॐ ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय।
यह भगवान शिव का एक चमत्कारी और शक्तिशाली मंत्र है. धार्मिक मान्यता है कि इस कर्ज मुक्ति मंत्र का जाप सावन के महीने में नियमित रूप से व श्रद्धा भाव से करें तो आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं और भारी से भारी कर्ज का बोझ खत्म होने लगता है. शिव जी की कृपा से अचानक ही आर्थिक लाभ के रास्ते खुलने लगते हैं.
सावन के महीने में भगवान शिव के शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से होने वाला लाभ कई गुणा बढ़ जाता है. सभी ग्रह नक्षत्र संतुलित होते हैं और जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है. शिव जी के मंत्रों का जाप ध्यान पूर्वक और श्रद्धा भाव से करें तो इसके शुभ परिणाम जल्द ही दिख सकते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)