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Sawan 2026: सावन में नियमित रूप से कर लें इस 3 शक्तिशाली शिव मंत्रों का जाप, आर्थिक समस्याओं से मिलेगी मुक्ति!

सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है. ऐसे में इस माह में शिव जी की विशेष उपासना कर उनकी असीम कृपा पाई जा सकती है. सावन माह में अगर शिव जी के अति शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें तो इसका पुण्य फल कई गुणा बढ़ जाता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 06, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:01 PM IST
Sawan 2026: सावन में नियमित रूप से कर लें इस 3 शक्तिशाली शिव मंत्रों का जाप, आर्थिक समस्याओं से मिलेगी मुक्ति!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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