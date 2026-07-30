Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Sawan 2026: शिव पूजन के समय राशि अनुसार करें इन मंत्रों का जाप, मनोकामनाएं होंगी पूरी और बाधाओं का होगा अंत

Sawan 2026: शिव पूजन के समय राशि अनुसार करें इन मंत्रों का जाप, मनोकामनाएं होंगी पूरी और बाधाओं का होगा अंत

Shiv Mantra Jaap in Sawan 2026: सावन के महीने में शिव जी की पूजा करें और फिर शिव जी के मंत्रों का जाप करें तो शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है. इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 30, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:16 PM IST
Sawan 2026: शिव पूजन के समय राशि अनुसार करें इन मंत्रों का जाप, मनोकामनाएं होंगी पूरी और बाधाओं का होगा अंत

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अब नहीं होगी भागदौड़! ऑनलाइन वेरिफिकेशन से लेकर NRI एडमिशन तक बदले नियम, छात्रों को
NEET UG Counselling 202646 min ago
2
undefined50 min ago
3
punjab lmhp fellowship54 min ago
4
Bangladesh news56 min ago
5
nag panchami 202658 min ago