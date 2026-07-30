/Sawan 2026: शिव पूजन के समय राशि अनुसार करें इन मंत्रों का जाप, मनोकामनाएं होंगी पूरी और बाधाओं का होगा अंत

मेष राशि- मेष राशि के लोग सावन में शिव जी की पूजा करें और 'ऊं कालभैरवाय नम:' मंत्र का जाप करें. शुभ फल प्राप्त होंगे.

वृषभ राशि- सावन के महीने में वृषभ राशि के लोग 'ऊं भोलेनाथाय नम:' मंत्र का जाप करें. भौतिक सुख में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि- मिथुन राशि वाले सावन के महीने में 'ऊं गोविंदाय नम:' का जाप करें. शुभ काम बिना बाधा के संपन्न होंगे.

कर्क राशि- सावन के महीने में कर्क राशि के लोग 'ऊं चंद्रमौलेश्वराय नम:' मंत्र का जाप करें. ऐसा करना कल्याणकारी होगा.

सिंह राशि- सिंह राशि के लोग सावन के महीने में 'ऊं नम:' शिवाय रुद्राय नम:' मंत्र का जाप करें. करियर की परेशानी दूर होगी.

कन्या राशि- सावन में कन्या राशि वाले शिव जी की पूजा करें. 'ऊं नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें. सुख में वृद्धि हो सकती है.

तुला राशि- तुला राशि के लोग भगवान शिव की पूजा करें और 'ऊं त्रिलोकेश्वराय नम:' मंत्र का जाप करें. जीवन में स्थिरता आएगी.

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोग सावन के पवित्र महीने में 'ऊं मृत्युंजयाय नम:' मंत्र का जाप करें. जीवन का सुख बढ़ेगा.

धनु राशि- धनु राशि के लोग शिव जी की पूजा करें, 'ऊं नम:' शिवाय गुरु देवाय नम:' मंत्र जपें करें. भगवान की कृपा प्राप्त होगी.

मकर राशि- मकर राशि वाले शिव जी की पूजा करें और 'ऊं हौं जूं स: मंत्र का जाप करें. जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी.

कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोग सावन में शिव पूजन के करते हुए 'ऊं शिवाय नम:' मंत्र का जाप करें. शुभ फलों की प्राप्ति होगी.

मीन राशि- मीन राशि के लोग सावन में शिव पूजन के समय 'ऊं त्रिलोकनाथाय नम:' मंत्र का जाप करें. बाधाओं का अंत होगा.