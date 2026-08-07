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Sawan 2026: सावन अमावस्या पर राशि अनुसार करें इन सामग्रियों का दान, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद और बढ़ेगा जीवन का सुख!

Sawan 2026: सावन अमावस्या पर राशि अनुसार अगर कुछ विशेष सामग्रियों का दान करें तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है. इन चीजों के दान से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन का सुख बढ़ता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 07, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:45 PM IST
Sawan 2026: सावन अमावस्या पर राशि अनुसार करें इन सामग्रियों का दान, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद और बढ़ेगा जीवन का सुख!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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