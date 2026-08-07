/Sawan 2026: सावन अमावस्या पर राशि अनुसार करें इन सामग्रियों का दान, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद और बढ़ेगा जीवन का सुख!

Sawan 2026 Daan: सनातन परंपरा में हर माह की अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है. यह तिथि भगवान विष्णु और पितरों की पूजा उपासना करने की तिथि मानी जाती है. सावन माह की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है. हरियाली अमावस्या तिथि पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. वहीं जब बात सावन अमावस्या तिथि की आती है तो इस तिथि पर राशि अनुसार दान करने से पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है इसके साथ ही सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. इस साल हरियाली अमावस्या तिथि 12 अगस्त 2026 को पड़ने वाली है. आइए जानें इस तिथि पर राशि अनुसार कि सामग्रियों का दान करें.