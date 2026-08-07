/Sawan 2026: सावन अमावस्या पर राशि अनुसार करें इन सामग्रियों का दान, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद और बढ़ेगा जीवन का सुख!

Sawan 2026 Daan: सनातन परंपरा में हर माह की अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है. यह तिथि भगवान विष्णु और पितरों की पूजा उपासना करने की तिथि मानी जाती है. सावन माह की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है. हरियाली अमावस्या तिथि पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. वहीं जब बात सावन अमावस्या तिथि की आती है तो इस तिथि पर राशि अनुसार दान करने से पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है इसके साथ ही सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. इस साल हरियाली अमावस्या तिथि 12 अगस्त 2026 को पड़ने वाली है. आइए जानें इस तिथि पर राशि अनुसार कि सामग्रियों का दान करें.
मेष राशि के लोग अमावस्या तिथि पर लाल वस्त्र, मसूर की दाल या तांबे का बर्तन दान कर सकते हैं.
वृषभ राशि के लोग सफेद चावल, चीनी और दूध का दान करें. सफेद वस्त्र का दान करें.
मिथुन राशि के लोग हरी मूंग की दाल, हरे कपड़े या हरी सब्जियों का दान करें.
कर्क राशि के लोग चांदी, दूध, चावल या सफेद मिठाई दान करें.
सिंह राशि के लोग गेंहू, गुड़, तांबा या मौसम के अनुसार लाल फल का दान करें.
कन्या राशि के लोग हरे पौधे, मूंग दाल या छात्रों को पढ़ाई की सामग्री का दान करें.
तुला राशि के लोग सफेद वस्त्र, इत्र, चावल का दान करें. इस दिन शक्कर का दान करना भी शुभ होता है.
वृश्चिक राशि के लोग लाल मसूर दाल, गुड़ या लाल कपड़े का दान करें.
धनु राशि वालों के लिए पीला अनाज दान करें, इस दिन हल्दी, पीले वस्त्र या किताबों का दान करना भी शुभ होगा.
मकर राशि के लोग काले तिल, सरसों का तेल, जूते-चप्पल का दान करना शुभ होता है. इस दिन कंबल का दान करें.
कुंभ राशि के जातक भी इस दिन काले तिल का दान करें. लोहे की सामग्री, छाता या काले कपड़े का दान करें.
मीन राशि के लोग चने की दाल, पीले मिष्ठान का दान करें. बेसन के लड्डू या धार्मिक किताबों का दान करना अति शुभ होता है.
सावन मास की अमावस्या तिथि पर दान करने का विशेष महत्व है. इस तिथि पर राशि अनुसार दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है. इस तिथि पर राशि अनुसार दान करने से अति पुण्य फलों की प्राप्ति होती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)