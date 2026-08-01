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Sawan 2026: अपने विरोधियों को करना है शांत? तो सावन में रुद्रावतार हनुमान जी को इन उपायों से करें प्रसन्न

Sawan 2026 Upay: सावन में हनुमान जी से जुड़े कुछ प्रभावशाली उपायों को करें तो जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानें हनुमान जी से जुड़े विशेष उपाय क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 01, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:15 PM IST
Sawan 2026: अपने विरोधियों को करना है शांत? तो सावन में रुद्रावतार हनुमान जी को इन उपायों से करें प्रसन्न
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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