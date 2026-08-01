/Sawan 2026: अपने विरोधियों को करना है शांत? तो सावन में रुद्रावतार हनुमान जी को इन उपायों से करें प्रसन्न

सावन माह के मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. हनुमान मंदिर में जाएं और चमेली के तेल और सिंदूर अर्पित करें. इसके बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.अब चमेली के तेल से एक दीपक जलाएं और हनुमान जी के सामने रख दें. हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला चढ़ाएं. केवड़े का इत्र चढ़ाएं. अब साबूत पान के पत्ते पर गुड़ व चना रखें और भोग के रूप में हनुमान जी को चढ़ा दें. अब 5 तुलसी की माला पर मंत्र का जाप करें.