/Sawan 2026: अपने विरोधियों को करना है शांत? तो सावन में रुद्रावतार हनुमान जी को इन उपायों से करें प्रसन्न

सावन का महीना शिव जी को समर्पित है. वहीं भोलेनाथ के 11वें रुद्रावतार हनुमानजी की पूजा अगर सावन में करें और कुछ शक्तिशाली उपाय करें तो जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है. सावन के महीने में किए गए हनुमानजी के उपायों से जीवन में सकारात्मकता आती है और एक साथ शिव जी और हनुमान जी दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं. आइए हनुमान जी से जुड़े उपायों के बारे में जानें.
सावन माह के मंगलवार की सुबह स्नान करें और बरगद का पत्ता साफ कर कुछ देर के लिए हनुमानजी की प्रतिमा के सामने रखें. अब इस पत्ते पर केसर से श्रीराम लिखकर अपने पर्स में रख लें. साल भर तक इसे अपने पर्स में ही रखें. पर्स पैसों से भरा रहेगा. जब फिर से सावन आए तो इस पत्ते को नदी में इसे प्रवाहित कर दें और फिर से यही उपाय करें. धन की दिक्कतें दूर होंगी.
सावन में किसी भी मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लें और बरगद के 11 या 21 पत्ते को तोड़कर साफ कर लें. पत्ते पर चंदन से श्रीराम लिखें और इन पत्तों की एक माला तैयार कर लें. अब पास के ही हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को माला चढ़ा दें. इस एक उपाय को करने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और सभी तरह की दिक्कतों का अंत हो जाएगा.
सावन में मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें. हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अर्पित करें. ऐसा करने से सभी परेशानियों का अंत होगा. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से सभी तरह की समस्याओं का हल मिलेगा.
सावन माह के मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. हनुमान मंदिर में जाएं और चमेली के तेल और सिंदूर अर्पित करें. इसके बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.अब चमेली के तेल से एक दीपक जलाएं और हनुमान जी के सामने रख दें. हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला चढ़ाएं. केवड़े का इत्र चढ़ाएं. अब साबूत पान के पत्ते पर गुड़ व चना रखें और भोग के रूप में हनुमान जी को चढ़ा दें. अब 5 तुलसी की माला पर मंत्र का जाप करें.
(यह सामग्री पारंपरिक धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)