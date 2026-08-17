/Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन के दूसरे प्रदोष व्रत पर क्या हैं शुभ मुहूर्त? इस विधि से पूजा कर पाएं भूमि संबंधी बाधाओं से मुक्ति!

भौम प्रदोष व्रत पर सुबह उठकर स्नान आदि कर सफेद वस्त्र पहने.

शिव का ध्यान करें और प्रदोष व्रत का संकल्प करें.

प्रदोष काल में फिर से स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करेंय

शिव जी और माता पर्वती की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें.

चौकी के सामने आटे और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं.

भगवान शिव को धतूरा, मदार, बेलपत्र, दूध, दही, शहद चढ़ाएं.

सफेज भोग जैसे सफेद मिठाई या खीर का भोग अर्पित करें.

अब शिव जी का ध्यान कर मंत्र का जाप करें. मंत्र है- “ॐ नमः शिवाय”.

शिव चालीसा का पाठ करें और हो सकें तो रुद्राभिषेक करें.