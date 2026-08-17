Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन के दूसरे प्रदोष व्रत पर क्या हैं शुभ मुहूर्त? इस विधि से पूजा कर पाएं भूमि संबंधी बाधाओं से मुक्ति!

Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन के दूसरे प्रदोष व्रत पर क्या हैं शुभ मुहूर्त? इस विधि से पूजा कर पाएं भूमि संबंधी बाधाओं से मुक्ति!

Sawan Bhaum Pradosh 2026 Puja Vidhi : सावन माह में पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है. इस दिन शुभ मुहूर्त में शिव जी की विधि-विधान से पूजा करने से जीवन की बाधाओं का अंत हो सकता है. भूमि संबंधी बाधाओं का अंत हो सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 17, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:52 AM IST
Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन के दूसरे प्रदोष व्रत पर क्या हैं शुभ मुहूर्त? इस विधि से पूजा कर पाएं भूमि संबंधी बाधाओं से मुक्ति!
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Explained: 460+ रन का स्कोर क्यों बनेगा जीत की गारंटी? गॉल से भारत के लिए खुशखबरी
2
3
4
5