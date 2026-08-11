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Hariyali Amavasya 2026: हरियाली अमावस्या पर किन सामग्रियों का दान करना अति शुभ, प्राप्त होगी शिव जी शनि देव और पितरों की कृपा!

Hariyali Amavasya 2026 Daan: हरियाली अमावस्या पर कुछ सामग्रियों का दान करना अति शुभ होता है. इन सामग्रियों के दान से एक साथ शिव जी, शनि देव और पितरों की कृपा प्राप्त होती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 11, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:10 PM IST
Hariyali Amavasya 2026: हरियाली अमावस्या पर किन सामग्रियों का दान करना अति शुभ, प्राप्त होगी शिव जी शनि देव और पितरों की कृपा!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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हरियाली अमावस्या पर किन सामग्रियों का दान करना अति शुभ,मिलेगी शिव जी शनि देव की कृपा
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