/Hariyali Amavasya 2026: हरियाली अमावस्या पर किन सामग्रियों का दान करना अति शुभ, प्राप्त होगी शिव जी शनि देव और पितरों की कृपा!

Hariyali Amavasya 2026 Daan: सावन महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि अति पवित्र होती है. इस हरियाली अमावस्या पर अगर पितरों की कृपा चाहिए और शिव जी को प्रसन्न करना है तो कुछ चीजों का दान कर सकते हैं. इस दिन पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण तो करें ही इसके साथ ही स्नान-दान भी कर सकते हैं. हरियाली अमावस्या इस साल 12 अगस्त को है और इस दिन सबसे पहले स्नान करें और शिव जी की पूजा करें. इसके बाद पूर्वजों की शांति से जुड़ी कुछ विधियां दोपहर के समय करें जैसे तर्पण आदि. इसके बाद 4 चीजों का दान करें. आइए जानें ये सामग्रियां कौन सी हैं.
हरियाली अमावस्या की पवित्र तिथि पर किसी जरूरतमंद को छतरी का दान करना अति शुभ फलदायी माना जाता है. किसी जरूरतमंद को इस तिथि पर जूते या चप्पल का दान भी किया जा सकता है. इन चीजों का दान करना पितृ दोषों से मुक्ति दिला सकता है.
हरियाली अमावस्या पर दूध या दही का दान करना जीवन की परेशानियों के अंत का रास्ता खोल सकता है. इस दान से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. शिव जी की विशेष कृपा मिलती है. अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्ति के लिए किसी जरूरतमंद को कम से कम सवा लीटर दूध दान करें. इसके अलावा चावल, आटा, चीनी का दान भी कर सकते हैं.
हरियाली अमावस्या पर काली उड़द का दान करने से पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उनकी आत्मा शांत होती है. इस दान से शनि ग्रह मजबूत होता है और पितृ दोष भी दूर होता है. अगर कई समस्याएं जीवन को घेरे हुए है और काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं तो एक किलो काली उड़द दाल का दान करना शुभ हो सकता है.
हरियाली अमावस्या पर पूर्वजों के नाम से काले तिल का दान करें. इस एक दान से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दान से घर की समृद्धि होती है और पितृ दोष दूर होता है. इस तिथि पर सच्चे मन से सवा किलो काले तिल का दान करें. मंदिर जाकर या किसी जरूरतमंद को यह दान करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)