/Hariyali Amavasya 2026: हरियाली अमावस्या पर किन सामग्रियों का दान करना अति शुभ, प्राप्त होगी शिव जी शनि देव और पितरों की कृपा!

Hariyali Amavasya 2026 Daan: सावन महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि अति पवित्र होती है. इस हरियाली अमावस्या पर अगर पितरों की कृपा चाहिए और शिव जी को प्रसन्न करना है तो कुछ चीजों का दान कर सकते हैं. इस दिन पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण तो करें ही इसके साथ ही स्नान-दान भी कर सकते हैं. हरियाली अमावस्या इस साल 12 अगस्त को है और इस दिन सबसे पहले स्नान करें और शिव जी की पूजा करें. इसके बाद पूर्वजों की शांति से जुड़ी कुछ विधियां दोपहर के समय करें जैसे तर्पण आदि. इसके बाद 4 चीजों का दान करें. आइए जानें ये सामग्रियां कौन सी हैं.