/पांडवों से लेकर रामायण काल से जुड़े हैं ये चमत्कारी शिवधाम, बना लें इस सावन दर्शन करने का प्लान

सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही देश का कण कण शिवभक्ति के रंग में रंग जाता है. हरिद्वार से लेकर केदारनाथ धाम तक चारों ओर हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे गूंजने लगते हैं.
वैसे तो उत्तराखंड में भगवान शिव के अनेक पावन धाम हैं, लेकिन यहां कुछ ऐसे दिव्य और अलौकिक मंदिर भी मौजूद हैं, जिनका इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है.
मान्यता है कि सावन के इस पावन महीने में इन चमत्कारी मंदिरों के दर्शन और जलाभिषेक करने मात्र से ही महादेव अपने भक्तों के सारी समस्याएं दूर कर देते हैं.
अगर आप भी इस सावन भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो देवभूमि उत्तराखंड के इन प्राचीन और ऐतिहासिक शिवधामों के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें.
रुद्रप्रयाग में 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम भारत की सनातन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने यहां बैल का रूप धारण किया था.
जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, तो उसका पृष्ठ भाग यहीं धरती में समा गया. वही भाग आज केदारनाथ में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है.
उत्तराखंड की धार्मिक परंपरा में पंच केदार यात्रा का खास आध्यात्मिक महत्व है. केदारनाथ में शिव जी के पृष्ठ भाग के अलावा तुंगनाथ में उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है.
ये समुद्र तल से 3,680 मीटर ऊंचा तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है. इसके अलावा रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख, मदमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाओं का पूजन होता है. कल्पेश्वर पंच केदार का इकलौता ऐसा धाम है, जिसके कपाट श्रद्धालुओं के लिए साल भर खुले रहते हैं.
अल्मोड़ा जिले में देवदार के घने जंगलों के बीच बसा जागेश्वर धाम 124 से अधिक प्राचीन मंदिरों का समूह है. सातवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा निर्मित यह धाम स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है.
वहीं ऋषिकेश के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है, जहां शिव जी ने विष ग्रहण किया था. देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर प्राकृतिक गुफा में है, जहां महर्षि द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी और आज भी गुफा से जल बूंद बूंद शिवलिंग पर गिरता है.
हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर राजा दक्ष के यज्ञ और माता सती के आत्मदाह की अमर कथा की याद दिलाता है. रुद्रप्रयाग में अलकनंदा किनारे स्थित कोटेश्वर महादेव गुफा में केदारनाथ जाने से पहले शिव जी ने साधना की थी.
इसके अलावा गुप्तकाशी का विश्वनाथ मंदिर उस पौराणिक प्रसंग का गवाह है, जब पांडवों से बचने के लिए महादेव यहां गुप्त रूप से ठहरे थे. चमोली का गोपीनाथ मंदिर अपने विशाल प्राचीन धातु के त्रिशूल के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
बागेश्वर की कत्यूर घाटी में गोमती नदी किनारे बसा बैजनाथ मंदिर कत्यूरी राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर है, जहां माना जाता है कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था.
देहरादून के लाखामंडल का संबंध महाभारत काल के लाक्षागृह से जोड़ा जाता है, जहां कई प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं. पिथौरागढ़ की पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर धरती के भीतर एक रहस्यमयी लोक की तरह है.
वहीं अल्मोड़ा का बिनसर महादेव मंदिर शांत वातावरण में साधना के लिए कुमाऊं का प्रमुख केंद्र माना जाता है.
उत्तराखंड के ये शिवालय केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के प्रतीक हैं. स्कंद पुराण, केदारखंड और शिव पुराण में इन पावन धामों का साफ उल्लेख मिलता है.
सावन के महीने में देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों में जलाभिषेक कर पुण्य कमाते हैं. कठिन चढ़ाइयों और घने जंगलों के बीच बसे ये धाम हर भक्त को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख पौराणिक मान्यताओं, स्थानीय परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों (जैसे शिव पुराण व केदारखंड) में वर्णित कथाओं पर आधारित है; इसका उद्देश्य पाठकों तक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक जानकारी पहुंचाना है.