/Masik Durgashtami Vrat 2026: सावन माह में कब है मासिक दुर्गाष्टमी व्रत? नोट कर लें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और देवी मां की पूजा विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ कपड़े पहनें.

मां दुर्गा का ध्यान कर मन ही मन व्रत का संकल्प कर लें.

अब पूजा स्थल को साफ करें और गंगाजल छिड़कें.

एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें.

देवी मां को रोली, अक्षत, सिंदूर, गुड़हुल का फूल अर्पित करें.

मां दुर्गा को लाल चुनरी और सोलह श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा दें.

अब माता के सामने घी का दीपक जलाएं.

मां दुर्गा को फल, मेवे, हलवा या खीर भोग के रूप में अर्पित करें.

मां दुर्गा का ध्यान करें और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

मां दु्र्गा के मंत्रों का जाप भी करें.

अब मां दुर्गा की आरती कर पूजा को संपन्न करें.