/सावन में घर पर करने जा रहे हैं रुद्राभिषेक? जान लें ये जरूरी नियम और सही पूजा विधि, बरसेगी शिवजी की कृपा

सावन आते ही हर तरफ शिव भक्ति का माहौल बन जाता है. इस महीने में भोलेबाबा को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका रुद्राभिषेक माना गया है. कहते हैं कि सावन में अगर घर पर रुद्राभिषेक करा लिया जाए, तो घर की नकारात्मकता दूर भागती है और सुख समृद्धि का वास होता है.
पर हां, इस पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इसे सही कायदे कानून से करें. अगर आप भी इस बार अपने घर पर रुद्राभिषेक की सोच रहे हैं, तो कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
पूजा की तैयारी हमेशा सफाई से शुरू होती है. जिस कमरे या जगह पर आप रुद्राभिषेक करने वाले हैं, वहां झाड़ू पोछा अच्छे से कर लें. कहीं भी धूल या मकड़ी के जाले न रहें.
सफाई के बाद वहां एक साफ सुथरा आसन बिछाएं और उस पर शिवलिंग स्थापित करें. एक बात का खास ख्याल रखें. शिवलिंग का रुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और जब आप पूजा में बैठें तो आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो. अगर दिशा को लेकर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो, तो पंडित जी से पहले ही पूछ लेना सही रहता है.
घर में रुद्राभिषेक वाले दिन माहौल पूरी तरह सात्विक होना चाहिए. इस दिन घर की रसोई में लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक चीज बिल्कुल न बनाएं. अगर आप शादीशुदा हैं, तो पति पत्नी दोनों साथ बैठकर ही पूजा का संकल्प लें.
जो लोग मुख्य रूप से पूजा में बैठ रहे हैं, उन्हें अभिषेक पूरा होने तक खाली पेट रहना चाहिए. एक और छोटी लेकिन जरूरी बात अभिषेक करते वक्त जल या दूध चढ़ाने के लिए श्रृंगी का ही इस्तेमाल करें, और धार बीच में रुकनी नहीं चाहिए.
पूजा वाले दिन सुबह सुबह उठकर नहा लें और साफ सुथरे कपड़े पहनें. सबसे पहले शिवलिंग पर थोड़ा साफ जल चढ़ाएं और पास में जल से भरा कलश रख लें. फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा पानी, चावल और एक सिक्का लें.
अपना नाम और गोत्र बोलते हुए मन ही मन पूजा का संकल्प लें और पानी जमीन पर छोड़ दें. इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' का मन में जाप करते हुए जल, दूध या गंगाजल से अभिषेक शुरू कर दें.
अभिषेक पूरा हो जाए तो शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं. इसके बाद शिवजी की पसंदीदा चीजें जैसे बेलपत्र, धतूरा, फूल, अक्षत और थोड़े काले तिल चढ़ाएं. फिर शिव चालीसा पढ़ें या रुद्राष्टकम का पाठ करें.
आखिरी में धूप दीप से आरती उतारें और जाने अनजाने हुई भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर माफी मांग लें. आरती के बाद सबसे पहले सबको प्रसाद बांटें, और फिर खुद भी प्रसाद लेकर अपना व्रत खोलें.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, शिव पुराण और ज्योतिषीय पद्धतियों पर आधारित है. यह सामग्री केवल पाठकों की जानकारी और जनरुचि के लिए प्रस्तुत की गई है. किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ को करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विद्वान पंडित या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें.