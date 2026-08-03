/सावन में सोमवार को ही क्यों रखा जाता है व्रत? जानें इसके पीछे का पौराणिक रहस्य और शिव पूजा का महत्व

सावन का महीना आते ही चारों तरफ एक अलग ही माहौल बन जाता है. हर तरफ शिव भक्ति की बातें होने लगती हैं. वैसे तो पूरा सावन ही पूजा पाठ के लिए खास होता है, लेकिन सोमवार के दिन की बात ही कुछ अलग है.
इस दिन लोग सुबह सुबह उठकर मंदिरों में जल चढ़ाने पहुंचते हैं, व्रत रखते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन में सोमवार के दिन ही व्रत क्यों रखा जाता है. इसके पीछे हमारी पुरानी कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताई गई हैं.
सावन सोमवार के व्रत के पीछे माता पार्वती की एक बहुत सुंदर कहानी भी है. माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सालों साल कड़ी तपस्या की थी.
उन्होंने सावन के महीने में ही सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ को खुश किया था. उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया.
यही वजह है कि आज भी कुंवारी लड़कियां और महिलाएं मनचाहा जीवनसाथी पाने और घर में खुशहाली के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं.
सोमवार का दिन चंद्रमा का माना जाता है. हमारी पौराणिक कहानियों में चंद्रमा को सोम भी कहा गया है, और हम सब जानते हैं कि भगवान शिव अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किए रहते हैं.
इसी वजह से सोमवार का दिन शिव जी की पूजा के लिए सबसे खास बन गया. कहते हैं कि सोमवार को व्रत रखने से इंसान का मन शांत रहता है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को मन से जोड़कर देखा जाता है. शिव जी की पूजा करने से इंसान को दिमागी सुकून मिलता है और घर में शांति बनी रहती है.
एक और कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है. कहते हैं कि सावन के महीने में ही देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मथा था. उस मंथन से सबसे पहले बहुत ही खतरनाक जहर निकला, जिससे पूरी दुनिया पर खतरा मंडराने लगा.
तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को खुद पी लिया. विष की वजह से शिव जी का शरीर बहुत गर्म होने लगा था, तब सभी देवी देवताओं ने उन पर ठंडा जल और दूध चढ़ाया ताकि उन्हें राहत मिल सके. बस तभी से सावन में शिव जी पर जल चढ़ाने और सोमवार को व्रत रखने का रिवाज चला आ रहा है.
धार्मिक नजरिए से देखें तो सावन सोमवार का व्रत रखने से इंसान के मन की उलझने दूर होती हैं. माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से इस दिन शिव जी की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है.
शादीशुदा जीवन में प्यार बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है. भोलेनाथ तो इतने सीधे हैं कि केवल एक लोटे जल और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही खुश हो जाते हैं.
अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखें. सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ कपड़े पहनें. मंदिर जाकर या घर पर ही शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल या गंगाजल चढ़ाएं.
जल के साथ बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है. पूजा के वक्त 'ॐ नमः शिवाय' जपते रहें और शाम को आरती करने के बाद ही कुछ फल वगैरह खाएं.
डिस्क्लेमर: यह लेख पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म के शास्त्रों पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को सावन सोमवार के धार्मिक महत्व की सामान्य जानकारी देना है.