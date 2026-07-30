/ग्रहण साथ लेकर आया सावन! 15 दिन में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों, रक्षाबंधन पर होगा असर

हिंदू धर्म में सावन महीने का हर दिन बहुत खास माना गया है क्योंकि श्रावण मास के हर दिन शिव जी की विशेष पूजा की जाती है. साथ ही सावन महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार भी पड़ते हैं और इस साल सावन महीने के 2 ऐसे ही खास मौकों पर ग्रहण का साया रहने वाला है.
साल 2026 के आखिरी 2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सावन महीने में ही लग रहे हैं. ये ग्रहण 15 दिन के अंतराल से लग रहे हैं और बेहद खास तिथियों पर लग रहे हैं, जिससे लोगों में यह चिंता का विषय हो सकता है कि ग्रहण के चलते ये सावन के ये अहम पर्व कैसे मनाए जाएंगे.
सावन महीना 30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक चलेगा. इस बीच 12 अगस्त और 28 अगस्त को ग्रहण लग रहे हैं. 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लग रहा है और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लग रहा है.
हिंदू पंचांग के मुताबिक 12 अगस्त को सावन मास की अमावस्या है और 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा है. सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या पर्व मनाया जाता है और सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं. ऐसे में दोनों खास दिनों पर ग्रहण लगना लोगों को चिंता में डाल रहा है क्योंकि हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना जाता है और ग्रहण काल व सूतक में पूजा-पाठ, शुभ कार्य वर्जित होते हैं.
भारतीय समयानुसार, 12 अगस्त का सूर्य गहण रात 09:04 बजे शुरू होगा और अगले दिन 13 अगस्त की तड़के सुबह 04:25 बजे समाप्त होगा. श्रावण अमावस्या के दिन लग रहा यह सूर्य ग्रहण रात को लगने से भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा. लिहाजा हरियाली अमावस्या की पूजा, स्नान-दान आदि बिना किसी रुकावट के किए जा सकेंगे.
वहीं 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर लग रहा चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 06:53 बजे शुरू होगा और दोपहर 12:31 बजे तक समाप्त होगा. यह चंद्र ग्रहण दिन में लगने से भारत में दिखाई नहीं देगा, लिहाजा इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा. इसलिए रक्षाबंधन के दिन बहनें, भाईयों को राखी बांध सकेंगी, पूर्णिमा के स्नान और पूजा-पाठ में भी कोई बाधा नहीं आएगी.
दरअसल, हिंदू धर्म में ग्रहण और ग्रहण के सूतक के दौरान पूजा-पाठ करना, राखी बांधना, खाना-पीना, शुभ कार्य करना निषिद्ध है. यदि ग्रहण नजर है तो धर्म शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई ज्योतिषीय जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. ग्रहण का प्रभाव, शुभ-अशुभ परिणाम और धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग परंपराओं में भिन्न हो सकती हैं. इसे निश्चित भविष्यवाणी या वैज्ञानिक तथ्य के रूप में न लें.)