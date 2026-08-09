/Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन के पहले प्रदोष व्रत पर इस विधि से करें शिव पूजन, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

सोम प्रदोष के दिन सुबह स्नान करें और फिर शिव जी की पूजा करें. सबसे पहले शिव जी, माता पार्वती और नंदी महाराज पर पंचामृत और गंगा जल अर्पित करें. फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्व पत्र, गंध, चावल, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करें. अब त्रयोदशी के प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव जी की पूजा करें. शाम में फिर से स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने और शिव जी की पूजा करें. मिठाई का भोग अर्पित करें. अब आठ दीपक आठ दिशाओं में जलाकर शिव जी की आरती करें. रात्रि जागरण करें और शिव जी के मंत्र का जाप करें. मंत्र है- 'ॐ सों सोमाय नम:' या 'ॐ नम: शिवाय'.