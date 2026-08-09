/Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन के पहले प्रदोष व्रत पर इस विधि से करें शिव पूजन, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन का महीना अति शुभ और पवित्र माना जाता है. इस माह में पड़ने वाला प्रदोष व्रत अन्य प्रदोष व्रत से कहीं अधिक विशेष माना जाता है. वहीं, सावन के सोम प्रदोष व्रत का शुभ संयोग शिव जी की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है. इस पर्व पर शुभ मुहूर्त में शिव पूजन करें तो इसे अत्यंत फलदायी माना जाता है. सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सावन में पड़ने वाले प्रमुख व्रतों में से प्रमुख माना जाता है.
पंचांग के अनुसार, 10 अगस्त को सुबह 8 बजे से सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू होती है. 11 अगस्त 2026 को सुबह 04 बजकर 54 मिनट पर तिथि का समापन होगा. सावन के दूसरे सोमवार पर सावन का दूसरा प्रदोष व्रत पड़ रहा है जिससे यह व्रत और अधिक शुभ फलदायी हो सकता है.
सोम प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त - रात 07:05 से लेकर रात 09.14 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:49 मिनट से लेकर 05:34 मिनट तक
अभिजित मुहूर्त - दोपहर 12:18 मिनट से लेकर 01:09 मिनट तक.
सोम प्रदोष के दिन सुबह स्नान करें और फिर शिव जी की पूजा करें. सबसे पहले शिव जी, माता पार्वती और नंदी महाराज पर पंचामृत और गंगा जल अर्पित करें. फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्व पत्र, गंध, चावल, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करें. अब त्रयोदशी के प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव जी की पूजा करें. शाम में फिर से स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने और शिव जी की पूजा करें. मिठाई का भोग अर्पित करें. अब आठ दीपक आठ दिशाओं में जलाकर शिव जी की आरती करें. रात्रि जागरण करें और शिव जी के मंत्र का जाप करें. मंत्र है- 'ॐ सों सोमाय नम:' या 'ॐ नम: शिवाय'.
सोम प्रदोष व्रत रखने से क्या लाभ होता है?
सोम प्रदोष व्रत रखने से मानसिक शांति और दांपत्य सुख प्राप्त होता है.
इस व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से इच्छा पूर्ति होती है.
इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ती है.
सोम प्रदोष व्रत रखने से कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)