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Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन के पहले प्रदोष व्रत पर इस विधि से करें शिव पूजन, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Sawan Pradosh Vrat 2026 Puja Vidhi: सावन माह का पहला प्रदोष व्रत 10 अगस्त सोमवार को है. इस सोम प्रदोष व्रत पर अगर शुभ मुहूर्त में और पूरे विधि-विधान से पूजा करें तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 09, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:22 PM IST
Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन के पहले प्रदोष व्रत पर इस विधि से करें शिव पूजन, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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