सावन का आखिरी दिन आज, पवित्र श्रावण खत्‍म करने से पहले कर लें ये काम
Advertisement
trendingNow12873388
Hindi Newsधर्म

सावन का आखिरी दिन आज, पवित्र श्रावण खत्‍म करने से पहले कर लें ये काम

Sawan Purnima 2025: सावन पूर्णिमा सावन महीने का आखिरी दिन होता है. इसी दिन श्रावण मास की समाप्ति होती है और रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है. सावन महीने के आखिरी दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय कर लें, इससे महादेव धन-समृद्धि, खुशियों का वरदान देंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावन का आखिरी दिन आज, पवित्र श्रावण खत्‍म करने से पहले कर लें ये काम

Shravan Month 2025: 9 अगस्‍त को सावन पूर्णिमा है और रक्षाबंधन पर्व भी मनाया जा रहा है. सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने वाले शिव भक्‍तों के लिए यह दिन विशेष होता है. इस दिन शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक जरूर करें. क्‍योंकि सावन का आखिरी दिन देवों के देव महादेव की कृपा पाने का विशेष दिन होता है. सावन के आखिरी दिन किए गए उपाय सारे दुख-दर्द दूर कर सकते हैं. धन बढ़ता है, आर्थिक स्थिरता आती है, मनचाहा वर मिलता है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. जानिए सावन पूर्णिमा के दिन क्‍या-क्‍या करें? 

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए बस इतने बजे तक ही है शुभ मुहूर्त, धन-समृद्धि के लिए बहनें जरूर कर लें ये काम

सावन पूर्णिमा के उपाय 

शिव जी का अभिषेक - सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें. बेल, धतूरा, फूल आदि चढ़ाएं. फलों का भोग लगाएं. 

शिव कृपा पाने के लिए करें पाठ - सावन महीने के आखिरी दिन शिव रक्षा स्तोत्र और श्री शिव पञ्चकम् स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं. इससे धन-दौलत बढ़ती है. जो लोग कर्ज, आर्थिक तंगी से परेशान हैं. वे लोग ये पाठ करें, लाभ होगा. जीवन में सकारात्‍मकता आती है. 

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर सूर्य-बुध, गुरु-शुक्र ने खोला खजाना, 4 राजयोग लुटाएंगे 5 राशि वालों पर अथाह धन, अमीर बनेंगे भाई-बहन!

महामृत्युजंय मंत्र का जाप - अकाल मृत्‍यु से लेकर बड़े से बड़े कष्‍टों से निजात दिलाने वाले महामृत्युजंय मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी उपाय है. महामृत्‍युजंय मंत्र बेहद शक्तिशाली मंत्र है. सावन के आखिरी दिन 108 बार महामृत्युजंय मंत्र का जाप करें. यह रोगों से मुक्ति भी दिलाएगा. 

शिवलिंग पर चढ़ाएं अखंडित चावल - वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार वास्तु शिवलिंग पर अखंडित चावल चढ़ाना बेहद शुभ होता है. ऐसा करने से कर्ज मुक्ति मिलती है. चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है. मानसिक स्थिरता मिलती है. गरीबी दूर होती है. सावन पूर्णिमा के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद एक मुट्ठी अक्षत (बिना टूटे चावल) चढ़ाएं. 

घर ले आएं नंदी-त्रिशूल, डमरू - सावन के आखिरी दिन घर में पीतल के नंदी लाना या त्रिशूल लाकर पूजा घर में रखना बेहद शुभ होता है. इससे जीवन में स्‍थायित्‍व बढ़ता है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप दूर होते हैं. वहीं डमरू लाकर ईशान कोण में स्‍थापित करने से घर में खुशहाली बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
श्रद्धा जैन

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

Sawan Purnima 2025

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद; 11 घायल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद; 11 घायल
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;