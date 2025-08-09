Shravan Month 2025: 9 अगस्‍त को सावन पूर्णिमा है और रक्षाबंधन पर्व भी मनाया जा रहा है. सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने वाले शिव भक्‍तों के लिए यह दिन विशेष होता है. इस दिन शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक जरूर करें. क्‍योंकि सावन का आखिरी दिन देवों के देव महादेव की कृपा पाने का विशेष दिन होता है. सावन के आखिरी दिन किए गए उपाय सारे दुख-दर्द दूर कर सकते हैं. धन बढ़ता है, आर्थिक स्थिरता आती है, मनचाहा वर मिलता है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. जानिए सावन पूर्णिमा के दिन क्‍या-क्‍या करें?

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए बस इतने बजे तक ही है शुभ मुहूर्त, धन-समृद्धि के लिए बहनें जरूर कर लें ये काम

सावन पूर्णिमा के उपाय

शिव जी का अभिषेक - सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें. बेल, धतूरा, फूल आदि चढ़ाएं. फलों का भोग लगाएं.

शिव कृपा पाने के लिए करें पाठ - सावन महीने के आखिरी दिन शिव रक्षा स्तोत्र और श्री शिव पञ्चकम् स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं. इससे धन-दौलत बढ़ती है. जो लोग कर्ज, आर्थिक तंगी से परेशान हैं. वे लोग ये पाठ करें, लाभ होगा. जीवन में सकारात्‍मकता आती है.

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर सूर्य-बुध, गुरु-शुक्र ने खोला खजाना, 4 राजयोग लुटाएंगे 5 राशि वालों पर अथाह धन, अमीर बनेंगे भाई-बहन!

महामृत्युजंय मंत्र का जाप - अकाल मृत्‍यु से लेकर बड़े से बड़े कष्‍टों से निजात दिलाने वाले महामृत्युजंय मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी उपाय है. महामृत्‍युजंय मंत्र बेहद शक्तिशाली मंत्र है. सावन के आखिरी दिन 108 बार महामृत्युजंय मंत्र का जाप करें. यह रोगों से मुक्ति भी दिलाएगा.

शिवलिंग पर चढ़ाएं अखंडित चावल - वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार वास्तु शिवलिंग पर अखंडित चावल चढ़ाना बेहद शुभ होता है. ऐसा करने से कर्ज मुक्ति मिलती है. चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है. मानसिक स्थिरता मिलती है. गरीबी दूर होती है. सावन पूर्णिमा के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद एक मुट्ठी अक्षत (बिना टूटे चावल) चढ़ाएं.

घर ले आएं नंदी-त्रिशूल, डमरू - सावन के आखिरी दिन घर में पीतल के नंदी लाना या त्रिशूल लाकर पूजा घर में रखना बेहद शुभ होता है. इससे जीवन में स्‍थायित्‍व बढ़ता है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप दूर होते हैं. वहीं डमरू लाकर ईशान कोण में स्‍थापित करने से घर में खुशहाली बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)