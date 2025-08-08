Sawan Purnima 2025: सावन पूर्णिमा पर ये 5 पवित्र दान कर पाएं भोलेनाथ की कृपा, जानें पूजा विधि!

Sawan Purnima 2025 Daan Ke Upay: सावन पूर्णिमा 2025 इस साल 9 अगस्त, शनिवार को है. इस दिन विशेष दान का महत्व है. माना जाता है कि कुछ विशिष्ट वस्तुओं का दान कर महादेव की कृपा पाई जा सकती है. दान के इन उपायों को करके जीवन की कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है. आइए जानें कि सावन पूर्णिमा 2025 क्या दान करें ताकि जीवन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके.

सावन पूर्णिमा पर क्या दान करें (Sawan Purnima 2025 Daan Samagri)

अन्न, वस्त्र और धन

सावन पूर्णिमा पर गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें तो अपार पुण्य की प्राप्ति होगी. भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए यह दान सबसे अच्छा माना गया है. इस दान के उपाय से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. दान करने वाले व्यक्ति को संतोष की अनुभूति होती है.

गुड़ का दान

अगर गुड़ का दान सावन पूर्णिमा पर करें तो इससे जीवन की कठिनाइयां कम होने लगती हैं. काम में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है. गुड़ की मिठास व्यक्ति के जीवन से सारी कड़वाहट दूर कर सकती है. खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का जीवन में संचार होता है और भय व चिंता से मुक्ति मिलती है.

तिल का दान

जो भी साधक तिल का दान सावन पूर्णिमा पर करता है उसको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है. तिल के दान से आर्थिक परेशानियों का अंत होता है. धन की प्राप्ति होती है और घर-परिवार में संतुलन के साथ ही खुशहाली भी आती है.

दीपदान

सावन पूर्णिमा पर शिव मंदिर जाएं और वहां पर दीप जलाएं. इस दीपदान के उपाय से भगवान शिव तो प्रसन्न होंगे ही इसके साथ कर्ज से मुक्ति और मानसिक शांति भी प्राप्त होगी. जलता हुआ दीप जीवन से अज्ञानता दूर करेगा.

सावन पूर्णिमा पर अगर भोलेनाथ की विशेष कृपा पानी है तो इसका एक और उपाय ये है कि सावन के आखिरी दिन मां पार्वती और शिवजी की पूजा आराधना विधि अनुसार की जाए.

सावन पूर्णिमा पूजा विधि (Sawan Purnima 2025 Puja Vidhi)

सावन पूर्णिमा के पानी में गंगाजल डालकर नहाएं या गंगा नदी में स्नान करें.

अब सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें.

दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि से शिवलिंग पर अभिषेक करें.

शिव जी को एक बार फिर शुद्ध और पवित्र जल चढ़ाएं.

इस दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

अब धतुरा, बेलपत्र आदि शिवजी की प्रिय चीजें अर्पित करें.

महादेव को भोग के रूप में श्रीफल अर्पित करें.

अंत में महादेव की भव्य आरती करें और इस तरह पूजा संपन्न करें.

