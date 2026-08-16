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Sawan Purnima 2026: सावन पूर्णिमा पर नया जनेऊ धारण करना होता है अति उत्तम, जानें इसका त्रिदेवों से क्या है संबंध

Sawan Purnima 2026 Janeu Rules: इस साल 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि है जिसका विशेष महत्व है. इस तिथि पर नया जनेऊ धारण करना अति उत्तम माना जाता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 16, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:29 AM IST
Sawan Purnima 2026: सावन पूर्णिमा पर नया जनेऊ धारण करना होता है अति उत्तम, जानें इसका त्रिदेवों से क्या है संबंध
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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