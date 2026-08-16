/Sawan Purnima 2026: सावन पूर्णिमा पर नया जनेऊ धारण करना होता है अति उत्तम, जानें इसका त्रिदेवों से क्या है संबंध

सावन मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है जिसे सावन पूर्णिमा या श्रावणी पूर्णिमा के नाम से भी लोग जानते हैं. सावन पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता जिसके कारण यह तिथि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. इस दिन पितरों के नाम पर स्नान-दान और तर्पण किया जाता है. साथ ही कई और नियमों का पालन किया जाता है. इसी तरह से सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर जनेऊ बदलने का भी विधान है यानी इस तिथि पर पुराने जनेऊ को उतार कर नया धारण किया जा सकता है.
सावन पूर्णिमा तिथि इस साल 28 अगस्त को है. इस दिन स्नान-दान व व्रत का संकल्प करने का विधान है. इस दिन पितरों के तर्पण के साथ ही भगवान विष्णु और शिव जी की उपासना करना अति शुभ फलदायी माना जाता है. सावन पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से चंद्र दोष दूर होता है और भगवान विष्णु की कृपा घर और जीवन पर बनी रहती है. सावन पूर्णिमा के दिन सप्त ऋषियों की उपासना करना भी महत्वपूर्ण बताया गया है.
सावन पूर्णमा इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस तिथि पर नया जनेऊ धारण करना अति शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोग जो अपने पुराने जनेऊ को उतार कर नया जनेऊ धारण करना चाहते हैं उनके लिए सावन पूर्णिमा तिथि उत्तम है. इस दिन स्नान-ध्यान व दान करें और फिर नया जनेऊ धारण करें. ध्यान रहे कि पुराने जनेऊ को उतारने के बाद अपने तन-मन को स्वच्छ कर लें. अपने वचन को अशुद्ध न होने दें यानी किसी को बुरा न बोलें और मन में किसी के लिए बुरी सोच न रखें, मन में पवित्रता रखें. पूजा पाठ करें और फिर नया जनेऊ धारण करें. जनेऊ धारण करते समय मन, कर्म और वचन की पवित्रता बनाए रखने का मन ही मन संकल्प करें.
हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक है यज्ञोपवीत संस्कार जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं. जनेऊ सत, रज और तम का प्रतिक है. ध्यान दें कि सत, रज और तम त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने गए हैं. जब भी पुराने यज्ञोपवीत को बदलें और नया धारण करें तो इसकी प्रकिया को विधि-विधान से पूरा करें. उत्तर भारत में इस प्रक्रिया को श्रावणी उपाकर्म और दक्षिण भारत में इसे अबित्तम के नाम से जाना जाता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)