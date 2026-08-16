/Sawan Purnima 2026: सावन पूर्णिमा पर नया जनेऊ धारण करना होता है अति उत्तम, जानें इसका त्रिदेवों से क्या है संबंध

सावन पूर्णमा इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस तिथि पर नया जनेऊ धारण करना अति शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोग जो अपने पुराने जनेऊ को उतार कर नया जनेऊ धारण करना चाहते हैं उनके लिए सावन पूर्णिमा तिथि उत्तम है. इस दिन स्नान-ध्यान व दान करें और फिर नया जनेऊ धारण करें. ध्यान रहे कि पुराने जनेऊ को उतारने के बाद अपने तन-मन को स्वच्छ कर लें. अपने वचन को अशुद्ध न होने दें यानी किसी को बुरा न बोलें और मन में किसी के लिए बुरी सोच न रखें, मन में पवित्रता रखें. पूजा पाठ करें और फिर नया जनेऊ धारण करें. जनेऊ धारण करते समय मन, कर्म और वचन की पवित्रता बनाए रखने का मन ही मन संकल्प करें.