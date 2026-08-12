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Sawan Purnima 2026: इस साल कब है सावन पूर्णिमा, नोट कर लें दान सामग्री और स्नान का शुभ मुहूर्त

Sawan Purnima 2026: इस साल सावन पूर्णिमा कब है. आइए जानें इस दिन दान-स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस तिथि पर किन सामग्रियों का दान करना अति शुभ माना जाता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 12, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:51 PM IST
Sawan Purnima 2026: इस साल कब है सावन पूर्णिमा, नोट कर लें दान सामग्री और स्नान का शुभ मुहूर्त
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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