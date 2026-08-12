/Sawan Purnima 2026: इस साल कब है सावन पूर्णिमा, नोट कर लें दान सामग्री और स्नान का शुभ मुहूर्त

Sawan Purnima 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है. इस माह में कई पवित्र दिन और तिथियां आती हैं जिनमें स्नान, ध्यान और दान करने से जीवन के पाप कट जाते हैं. इसी तरह सावन पूर्णिमा की तिथि का भी विशेष धार्मिक महत्व है. इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और चंद्र देवता की उपासना करने का विधान है. सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर जो भी व्यक्ति पवित्र जल से स्नान कर जरूरतमंदों में विशेष सामग्रियों का दान करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. सावन पूर्णिमा तिथि पर ही रक्षाबंधन पर्व भी पड़ता जिससे यह तिथि और भी विशेष हो जाती है. आइए जानें श्रावणी पूर्णिमा इस साल कब है, शुभ मुहूर्त क्या हैं और इस दिन किन सामग्रियों का दान करना शुभ होता है.
इस साल सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026, सुबह 9:08 बजे से शुरू होगी और तिथि का समापन 28 अगस्त 2026 की सुबह 09:48 बजे होगी. इस तरह 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा तिथि मान्य होगी.
पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 04:28 बजे से लेकर सुबह 05:12 बजे तक होगा. पास की पवित्र नदी में या घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना शुभ होगा. ध्यान दें कि पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि पर अभिजीत मुहूर्त मुहूर्त सुबह 11:56 बजे से लेकर दोपहर 12:48 बजे तक रहने वाला है. इस शुभ मुहूर्त पर स्नान आदि के बाद दान किया जा सकता है.
सावन पूर्णिमा तिथि पर जरूरतमंदों में अन्न, वस्त्र और धन का दान करें. इस दान से व्यक्ति को अपार पुण्यफल की प्राप्ति होती है. शास्त्रों के अनुसार, पूर्णिमा तिथि पर गुड़ का दान करना भी अति शुभ फलदायी माना जाता है. इस दान से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और काम में आ रहीं विघ्न-बाधाओं का अंत होता है. इस तिथि पर तिल का दान करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं. सावन पूर्णिमा पर अगर शिव मंदिर जाकर दीप जलाएं यानी दीपदान करें तो भगवान शिव अति प्रसन्न होंगे और भारी कर्ज से मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)