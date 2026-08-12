/Sawan Purnima 2026: इस साल कब है सावन पूर्णिमा, नोट कर लें दान सामग्री और स्नान का शुभ मुहूर्त

Sawan Purnima 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है. इस माह में कई पवित्र दिन और तिथियां आती हैं जिनमें स्नान, ध्यान और दान करने से जीवन के पाप कट जाते हैं. इसी तरह सावन पूर्णिमा की तिथि का भी विशेष धार्मिक महत्व है. इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और चंद्र देवता की उपासना करने का विधान है. सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर जो भी व्यक्ति पवित्र जल से स्नान कर जरूरतमंदों में विशेष सामग्रियों का दान करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. सावन पूर्णिमा तिथि पर ही रक्षाबंधन पर्व भी पड़ता जिससे यह तिथि और भी विशेष हो जाती है. आइए जानें श्रावणी पूर्णिमा इस साल कब है, शुभ मुहूर्त क्या हैं और इस दिन किन सामग्रियों का दान करना शुभ होता है.