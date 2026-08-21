/Ekadashi Vrat 2026: सावन की पुत्रदा एकादशी पर शंख से करें यह उपाय, शुभ मुहूर्त में पूजा कर पाएं संतान प्राप्ति का अशीर्वाद!

Sawan Putrada Ekadashi 2026: सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखने का विधान है. हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष धार्मिक महत्व है. वहीं सावन की पुत्रदा एकादशी व्रत को रखने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है. वहीं, भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें तो जीवन के पाप कट जाते हैं. आइए जानें सावन के पुत्रदा एकादशी पर कौन से उपाय करें, सावन में यह व्रत कब पड़ रहा है और इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त होंगे.
पुत्रदा एकादशी की तिथि 23 अगस्त 2026 को रात के 02:00 बजे शुरू हो रही है और तिथि का समापन 24 अगस्त 2026 को तड़के 04:18 बजे होगी. इस तरह व्रत उदया तिथि में 23 अगस्त को रखा जाएगा.
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:51 बजे से लेकर 05:36 बजे तक.
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:16 बजे से लेकर 01:06 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:01 बजे से लेकर 07:23 बजे तक.
व्रत खोलने के लिए पारण का शुभ समय 24 अगस्त को दोपहर 01:57 बजे से लेकर शाम 04:28 बजे तक रहने वाला है. हरि वासर की समाप्ति 24 अगस्त को सुबह 10:49 बजे होगी.
एकादशी व्रत पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें. साफ वस्त्र धारण करें.
पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें.
भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें.
अब पीले फूल, तुलसी दल, मौसमी फल और पंचामृत चढ़ाएं.
विष्णु सहस्रनाम, श्रीहरि स्तोत्र या "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र जपें.
पूरे दिन व्रत का संकल्प करें.
अब भगवान विष्णु की आरती कर पूजा को संपन्न करें.
नोट:- यह एकादशी सावन माह की है ऐसे में इस दिन विष्णु जी के साथ शिव जी की भी पूजा करें तो इसे अति शुभ फलदायी माना जाता है.
सावन पुत्रदा एकादशी के दिन सरल उपाय कर सकते हैं. इस व्रत के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और उससे भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और स्थिरता बनी रहती है. पिछले जन्मों के पाप कटने लगते हैं.
पीपल के पेड़ में विष्णु जी वास होता है, ऐसे में पुत्रदा एकादशी व्रत पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना और खीर का भोग अर्पित करना शुभ फलदायी हो सकता है. पीले फल और पीली मिठाई का भोग भी चढ़ा सकते हैं.
धनलाभ की इच्छापूर्ति के लिए विष्णु जी और माता लक्ष्मी की इस दिन एक साथ विधि-विधान से पूजा करें. ऐसे में एक साथ दोनों की कृपा प्राप्त होगी.
एकादशी की शाम को तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान को प्रणाम करें. अब मन ही मन अपनी इच्छा को दोहराएं. इस उपाय को करने से मनोकामना पूर्ण हो सकती है.
धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन विधि अनुसार देवी लक्ष्मी और श्रीविष्णु की उपासना करें तो उत्तम संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सकती है. इस दिन व्रत रखने व पूजा करने से संतान की आयु लंबी होती है और उसके जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)