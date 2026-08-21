/Ekadashi Vrat 2026: सावन की पुत्रदा एकादशी पर शंख से करें यह उपाय, शुभ मुहूर्त में पूजा कर पाएं संतान प्राप्ति का अशीर्वाद!

एकादशी व्रत पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें. साफ वस्त्र धारण करें.

पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें.

भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें.

अब पीले फूल, तुलसी दल, मौसमी फल और पंचामृत चढ़ाएं.

विष्णु सहस्रनाम, श्रीहरि स्तोत्र या "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र जपें.

पूरे दिन व्रत का संकल्प करें.

अब भगवान विष्णु की आरती कर पूजा को संपन्न करें.

नोट:- यह एकादशी सावन माह की है ऐसे में इस दिन विष्णु जी के साथ शिव जी की भी पूजा करें तो इसे अति शुभ फलदायी माना जाता है.