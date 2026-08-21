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Ekadashi Vrat 2026: सावन की पुत्रदा एकादशी पर शंख से करें यह उपाय, शुभ मुहूर्त में पूजा कर पाएं संतान प्राप्ति का अशीर्वाद!

Ekadashi Vrat 2026: सावन की पुत्रदा एकादशी व्रत पर अगर कुछ विशेष उपाय करें तो इसके शुभ परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे. आइए जानें इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 21, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:39 AM IST
Ekadashi Vrat 2026: सावन की पुत्रदा एकादशी पर शंख से करें यह उपाय, शुभ मुहूर्त में पूजा कर पाएं संतान प्राप्ति का अशीर्वाद!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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