सावन की पहली चतुर्थी कब? भगवान शिव और गणेश जी की इस विधि से करें पूजा

सावन महीने के चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश के साथ-साथ सावन मास के देवता शिव जी की भी पूजा करना बेहद फलदायी माना गया है. इस बार 2 अगस्त को सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ रही है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 1 अगस्त 2026 की रात 11:07 बजे से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और 2 अगस्त की रात 11:15 बजे समाप्त होगी.
संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण चतुर्थी तिथि का चांद देखकर किया जाता है, जो कि 2 अगस्त की रात को पड़ेगा इसलिए 2 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी तिथि मानी जाएगी. 2 अगस्त को दिल्ली-नोएडा में चंद्रोदय समय रात 09:24 बजे है.
सावन महीने का पूजा-पाठ बिना शिव पूजा के अधूरा है. सावन की संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी और शिव जी दोनों की पूजा करें. इससे कामों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन की संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश के गजानन स्वरूप की पूजा करने का विधान है.
चतुर्थी की सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निराहार रहें. फिर भगवान शिव-देवी पार्वती और गजानन गणेश की पूजा की तैयारी करें. पूजा स्थल को साफ करें. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें. शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें. बेलपत्र, फूल, चंदन आदि अर्पित करें. देवी पार्वती को सुहाग सामग्री जैसे लाल चुनरी, लाल चूड़ियां, बिन्दी, कुमकुम, आलता आदि अर्पित करें.
साथ ही भगवान गणेश की पूजा करें. गणेश जी का पंचामृत स्नान कराएं. फूल माला पहनाएं. गणेश जी को प्रिय दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं. धूप-दीप करें. भगवान गणेश के मंत्र- 'ऊँ गं गणपतयै नम:' का जाप करें. अंत में आरती करें. शाम को फिर से गणेश जी की पूजा-आरती करें. फिर रात को चंद्र दर्शन करें, चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाएं. इसके बाद प्रसाद और सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें.
गजानन शब्द से अर्थ है कि गज यानी हाथी और आनन यानी कि मुख. गजानन का मतलब है हाथी के मुख वाले भगवान. गणेश जी के गजानन स्वरूप से जुड़ी पौराणिक कथा है. मुद्गल पुराण में वर्णित इस पौराणिक कथा के अनुसार, लोभासुर नामक दैत्य के अत्याचारों से जब देवता और पृथ्वीवासी परेशान हो गए थे. तब देवताओं ने गणेश जी से गुहार लगाई. इसके बाद भगवान गणेश गजानन स्वरूप में प्रकट हुए और अपने वाहन मूषक पर सवार होकर युद्ध मैदान में पहुंचे. वहीं उन्होंने लोभासुर को युद्ध में हराकर उसका अहंकार तोड़ा था.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)